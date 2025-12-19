Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα – Τι λέει νέα μελέτη

Τα πούμα στην Παταγονία κυνηγούν πιγκουίνους – και αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους.

Τα συγκεκριμένα πούμα επανεγκαταστάθηκαν σε ένα εθνικό πάρκο της Αργεντινής που φιλοξενούσε μια αποικία αναπαραγωγής πιγκουίνων – και τα αιλουροειδή άρχισαν αμέσως να τρέφονται με τα πουλιά. Όπως δείχνει νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (17 Δεκεμβρίου) στο Proceedings of the Royal Society B, οι κατά κανόνα μοναχικά πούμα που τρώνε πιγκουίνους ανέχονται η μία την άλλη πολύ συχνότερα απ’ ό,τι θα αναμενόταν.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τέτοιες επανεισαγωγές ειδών μπορεί να έχουν απρόσμενες αλυσιδωτές επιπτώσεις. «Η αποκατάσταση της άγριας ζωής στα σημερινά, αλλαγμένα τοπία δεν γυρίζει απλώς τα οικοσυστήματα στο παρελθόν», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Μίτσελ Σερότα, οικολόγος στο Duke Farms στο Νιου Τζέρσεϊ. «Μπορεί να δημιουργήσει εντελώς νέες αλληλεπιδράσεις που αναδιαμορφώνουν τη συμπεριφορά και τους πληθυσμούς των ζώων με απρόβλεπτους τρόπους».

Τον 20ό αιώνα, κτηνοτρόφοι προβάτων στην Παταγονία εκδίωξαν τα πούμα από την περιοχή. Μετά την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Μόντε Λεόν το 2004, τα πούμα άρχισαν να επιστρέφουν. Όμως, κατά την απουσία τους, άλλα είδη είχαν προσαρμοστεί στη μειωμένη πίεση θήρευσης. Για παράδειγμα, μια ομάδα πιγκουίνων του Μαγγελάνου (Spheniscus magellanicus), που συνήθως περιορίζονται σε υπεράκτια νησιά, δημιούργησε μια αποικία αναπαραγωγής στην ηπειρωτική χώρα, αποτελούμενη από περίπου 40.000 ζευγάρια αναπαραγωγής.

Λίγο μετά την ίδρυση του πάρκου, οι ερευνητές άρχισαν να παρατηρούν υπολείμματα πιγκουίνων στα περιττώματα των πούμα. Τα πούμα εκμεταλλεύονταν το αλλαγμένο οικοσύστημα.

«Νομίζαμε ότι ήταν μόνο ένα-δύο άτομα που το έκαναν αυτό», είπε ο Σερότα, ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα όταν ήταν υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ. «Αλλά όταν φτάσαμε εκεί… παρατηρήσαμε πάρα πολλές καταγραφές πούμα κοντά στην αποικία των πιγκουίνων».

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν κάμερες για να εκτιμήσουν πόσα πούμα ζούσαν κοντά στην αποικία αναπαραγωγής των πιγκουίνων, μια παραλία μήκους 1,2 μιλίων (2 χιλιομέτρων) μέσα στο εθνικό πάρκο. Παρακολούθησαν επίσης 14 μεμονωμένα πούμα με κολάρα GPS και διερεύνησαν σημεία όπου είχαν σκοτωθεί πιγκουίνοι, σε διάφορες περιόδους πεδίου μεταξύ 2019 και 2023. Από τα πούμα που παρακολουθήθηκαν, εννέα κυνηγούσαν πιγκουίνους, ενώ πέντε όχι.

Τα πούμα που έτρωγαν πιγκουίνους παρουσίαζαν μεγαλύτερη εποχική μεταβολή στις περιοχές που κάλυπταν, σύμφωνα με τη μελέτη. Τα «πιγκουινοφάγα» πούμα παρέμεναν κοντά στην αποικία κατά την περίοδο αναπαραγωγής, όταν τα πουλιά βρίσκονταν στο εθνικό πάρκο. Όμως, όταν οι πιγκουίνοι μετανάστευαν στα ανοιχτά το καλοκαίρι, τα πούμα περιπλανιόνταν σε περιοχές περίπου διπλάσιου μεγέθους.

Τα πούμα που έτρωγαν πιγκουίνους αλληλεπιδρούσαν επίσης μεταξύ τους πολύ συχνότερα από τα πούμα που βασίζονταν σε άλλα θηράματα. Οι ερευνητές κατέγραψαν 254 συναντήσεις μεταξύ ζευγών πούμα που και τα δύο έτρωγαν πιγκουίνους, και μόλις τέσσερις συναντήσεις μεταξύ πούμα όπου κανένα δεν έτρωγε πιγκουίνους. Οι περισσότερες συναντήσεις σημειώθηκαν σε απόσταση μικρότερη των 0,6 μιλίων (1 χιλιομέτρου) από την αποικία των πιγκουίνων.

Επειδή πολλά πούμα χρησιμοποιούσαν την αποικία ως πηγή τροφής, αυτή η διαφορά υποδηλώνει ότι τα πούμα που τρώνε πιγκουίνους ανέχονται καλύτερα άλλα πούμα από εκείνα που βασίζονται σε άλλα θηράματα – πιθανότατα επειδή δεν χρειάζεται να ανταγωνίζονται τόσο έντονα για την άφθονη τροφή. Μάλιστα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πυκνότητα των πούμα μέσα στο πάρκο ήταν υπερδιπλάσια από τη μεγαλύτερη συγκέντρωση που είχε καταγραφεί ποτέ προηγουμένως στην Αργεντινή. Συνήθως, τα ενήλικα πούμα είναι μοναχικά και ορίζουν μεγάλες περιοχές ώστε να εξασφαλίζουν αρκετή τροφή για τα ίδια και τα μικρά τους.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται τα μεγάλα σαρκοφάγα όταν επιστρέφουν σε οικοσυστήματα που έχουν επηρεαστεί από τον άνθρωπο «είναι ουσιώδης για τον σχεδιασμό της διατήρησης, γιατί επιτρέπει στους διαχειριστές να… σχεδιάζουν στρατηγικές βασισμένες στο πώς λειτουργούν πραγματικά τα οικοσυστήματα σήμερα και όχι στο πώς υποθέτουμε ότι θα έπρεπε να λειτουργούν με βάση το παρελθόν», έγραψε σε email προς το Live Science ο Χουάν Ιγνάσιο Ζανόν Μαρτίνες, πληθυσμιακός οικολόγος στο Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικών και Τεχνικών Ερευνών της Αργεντινής (CONICET), ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Η γνώση του πώς η συμπεριφορά των πούμα επηρεάζει τόσο τα ίδια τα αιλουροειδή όσο και τους πιγκουίνους θα μπορούσε να βοηθήσει μελλοντικές προσπάθειες διατήρησης στο πάρκο.

Για παράδειγμα, η θήρευση από τα πούμα μπορεί να μην έχει μεγάλη επίδραση σε μεγάλες αποικίες αναπαραγωγής, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη νέων, μικρότερων αποικιών. Πρόκειται για μια «σύνθετη κατάσταση για τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την περιοχή, γιατί έχουμε δύο ιθαγενή [είδη] να αλληλεπιδρούν» με τρόπο διαφορετικό απ’ ό,τι πριν οι ανθρώπινες δραστηριότητες αλλάξουν το οικοσύστημα, δήλωσε ο Χαβιέρ Τσιάντσιο, βιολόγος στο CONICET που δεν συμμετείχε στη νέα μελέτη.

Σε μελλοντική έρευνα, ο Σερότα λέει ότι η ομάδα θα εξετάσει πώς η σχέση μεταξύ πούμα και πιγκουίνων επηρεάζει άλλα θηράματα των πούμα, όπως το γκουανάκο (Lama guanicoe), συγγενικό είδος της λάμα.

Η μελέτη

Διαβάστε επίσης:

Διάστημα: Ισχυροί «κοσμικοί άνεμοι» εντοπίστηκαν γύρω από υπερμεγέθεις μελανές οπές (photos)

Η φωτορύπανση από δορυφόρους απειλεί τις αστρονομικές παρατηρήσεις (photo)

Δύο νέες αίθουσες STEM στη Θράκη, ανοίγουν στα παιδιά νέους δρόμους στις επιστήμες και την τεχνολογία