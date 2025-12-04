search
04.12.2025 11:48

Η φωτορύπανση από δορυφόρους απειλεί τις αστρονομικές παρατηρήσεις (photo)

04.12.2025 11:48
fotoripansi
Credit: NASA / Borlaff, Marcum, Howell (Nature, 2025)

Οι εικόνες που λαμβάνουν διαστημικά τηλεσκόπια θα μπορούσαν να αλλοιωθούν λόγω της φωτορύπανσης που δημιουργούν οι τεχνητοί δορυφόροι, όπως διαπιστώνει έρευνα επιστημόνων της NASA που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Ο αριθμός των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη έχει αυξηθεί σε 15.000, ενώ το 2019 ήταν μόλις 2.000. Προβλέπεται, σύμφωνα με βάση δεδομένων με σχεδιαζόμενες εκτοξεύσεις δορυφόρων, ότι την επόμενη 15ετία οι δορυφόροι που θα βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη μπορεί να φτάσουν τους 560.000.

Την ώρα που οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά, τα διαστημικά τηλεσκόπια που μοιράζονται τον ίδιο χώρο ενδέχεται να καταγράψουν ραβδώσεις φωτός, οπότε οι εικόνες να μην είναι χρήσιμες για ερευνητικούς σκοπούς.

Ερευνητές από το NASA Ames Research Center προσομοίωσαν τις παρατηρήσεις τεσσάρων διαστημικών τηλεσκοπίων και εκτιμούν ότι εάν οι δορυφόροι φτάσουν σε αυτούς τους προβλεπόμενους αριθμούς, η φωτορύπανση θα μολύνει περίπου το ένα τρίτο των εικόνων του Hubble και πάνω από το 96% των εικόνων από τα τηλεσκόπια SPHEREx, ARRAKIHS και Xuntian.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η φωτορύπανση από δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη πρέπει να ελαχιστοποιηθεί για την επιτυχή αστρονομική έρευνα. Προτείνουν την ανάπτυξη δορυφόρων σε τροχιές χαμηλότερες από αυτές που λειτουργούν τα διαστημικά τηλεσκόπια, αλλά προειδοποιούν ότι οι εκπομπές ρύπων από τους δορυφόρους σε χαμηλότερη τροχιά θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στο στρώμα του όζοντος της Γης.

