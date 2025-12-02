Η «νέα» ομάδα αίματος που έχει βρεθεί μόνο σε τρεις ανθρώπους στον κόσμο

Μπροστά σε μία νέα ανακάλυψη βρέθηκαν επιστήμονες που διεξήγαγαν μεγάλη έρευνα στην Ταϊλάνδη, εξετάζοντας τους τύπους του αίματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας οι ειδικοί εξέτασαν σχεδόν 550.000 δείγματα αίματος για να εντοπίσουν περιπτώσεις όπου ο τύπος αίματος δεν ταιριάζει σωστά στις εξετάσεις.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία βρέθηκαν τρεις άνθρωποι με έναν άγνωστο μέχρι τώρα τύπο αίματος, τον οποίο οι επιστήμονες ονόμασαν B(A).

Οι ομάδες αίματος

Κανονικά, τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν συγκεκριμένα σάκχαρα στην επιφάνειά τους.

Αν έχουν το σάκχαρο A, το αίμα είναι τύπου A. Αν έχουν το B, είναι τύπου B.

Αν έχουν και τα δύο, είναι AB. Αν δεν έχουν κανένα, είναι O.

Σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους υπήρχε κάτι ασυνήθιστο. Το αίμα τους έδειχνε ότι είναι τύπου B, αλλά στις εξετάσεις εμφανίζονταν και ίχνη από το αντιγόνο A. Δεν ήταν αρκετά για να θεωρηθεί AB, αλλά ούτε ταιριάζει στο κανονικό B. Πρόκειται για ένα είδος «μικτής» μορφής που δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά στην Ταϊλάνδη και μάλιστα έχει μοναδικό γενετικό προφίλ.

Για τους ίδιους τους ανθρώπους, αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Απλώς απαιτείται προσοχή σε περίπτωση μετάγγισης, επειδή το αίμα τους δεν ακολουθεί τους συνηθισμένους κανόνες συμβατότητας. Υπάρχει όμως πάντα η λύση του O-αρνητικό, που είναι γενικά ασφαλές.

Η ανακάλυψη έχει σημασία επειδή δείχνει πως ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε πλήρως όλες τις παραλλαγές που μπορεί να έχει το ανθρώπινο αίμα.

Ο εντοπισμός του νέου τύπου υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα.

Επιπλέον, οι ασυμφωνίες στους τύπους αίματος παίζουν κρίσιμο ρόλο στις μεταγγίσεις και πρέπει να αναγνωρίζονται και να καταγράφονται σωστά.

