Σούπερ γκαφατζής ο Ντόναλντ Τραμπ: Ανεβαίνει στο Air Force One με κολλημένο χαρτί τουαλέτας στο παπούτσι (Photo/Video) 

Ο πλανητάρχης, απλά δεν υπάρχει! Αυτή τη φορά «χτύπησε» με νέα γκάφα ή καλύτερα νροπιαστική στιγμή, viral έχει γίνει από το πρωί, το βίντεο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ επιβιβάζεται στο προεδρικό του αεροσκάφος, καθώς όλα τα βλέμματα τραβά το χαρτί τουαλέτας που έχει κολλήσει στο παπούτσι του.

Ετσι, λοιπόν, όσο κι αν ήθελε να ανεβεί την σκάλα άνετος και με αέρα… Προέδρου, το χαρτί τουαλέτας που κόλλησε στην σόλα του και δεν έλεγε να ξεκολλήσει, του χάλασε εντελώς την εικόνα.

Οπως είναι φυσικό το βίντεο έχει γίνει το απόλυτο viral της ημέρας, έχοντας σχεδόν 2 εκατομμύρια views στο Twitter.

.@realDonaldTrump boards Air Force One with toilet paper stuck to his shoe.https://t.co/QOEKF1xTml pic.twitter.com/YabyoScdoj