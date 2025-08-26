search
26.08.2025 23:43

Νέο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έβγαλαν πάνω από 15 εκατ. ευρώ με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ

26.08.2025 23:43
Νέα στοιχεία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την απάτη με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά με την εμπλοκή των ΕΛΤΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνούσε απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ευρωπαϊκών ταμείων στο όνομα των ΕΛΤΑ. Αφετηρία αυτής της έρευνας είχε υπάρξει ένας εσωτερικός έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον οποίο είχε προκύψει, ότι το 2022 εκατοντάδες αγρότες είχαν ζητήσει επιδοτήσεις για βοσκοτόπια, που στις πλαστές αιτήσεις που είχαν καταθέσει, εμφανίζονταν να έχουν μισθώσει από τα ΕΛΤΑ, χρησιμοποιώντας μάλιστα στα μισθωτήρια συμβόλαια το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ.

Μόνο το 2019 από τον έλεγχο είχε προκύψει, ότι 456 αγρότες είχαν εισπράξει επιδοτήσεις με αυτή τη μέθοδο, ενώ τα ΕΛΤΑ εμφανίζονταν να έχουν στην ιδιοκτησία τους 4.500 αγροτεμάχια, κάτι που όπως γίνεται αντιληπτό δεν ισχύει.

Για την υπόθεση διεξάγεται ήδη από τα τέλη του 2023 ποινική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν, ότι μόλις πρόσφατα οι δύο Ευρωπαίες Εισαγγελείς απέστειλαν παραγγελία στην Οικονομική Αστυνομία, εμπλέκοντάς την στην έρευνα γι’ αυτήν την πρωτοφανή υπόθεση.

Υπολογίζεται, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι το συνολικό ποσό που είχε δοθεί ως επιδότηση με αυτό το τέχνασμα, ανήλθε στα 15,2 εκατ. ευρώ, ενώ έχει προκύψει εμπλοκή στην υπόθεση συνολικά 280 κέντρων υποδοχής δηλώσεων ανά την Ελλάδα.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Έγραψε ιστορία η Πάφος και βρέθηκε στ’ αστέρια – «Χρυσή» ισοπαλία με τον Ερυθρό Αστέρα 1-1

ΚΟΣΜΟΣ

Η Μονή Σινά επανήλθε στη νομιμότητα σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό – «Εκτός τειχών οι πραξικοπηματίες»

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε «πολλή τύχη» στο ζευγάρι Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι

ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία για την Παλαιστίνη στη Θεσσαλονίκη: Διαδηλωτές ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Έβγαλαν πάνω από 15 εκατ. ευρώ με το ΑΦΜ των ΕΛΤΑ

