Πανικός στο διαδίκτυο με τη γυμνή Μελάνια Τραμπ (Photo)

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Μπέτι Μίντλερ δημοσίευσε μια γυμνή φωτογραφία της πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας παροξυσμό στο διαδίκτυο.

Το μακρινό 2000, όταν και η Μελάνια Τραμπ έβγαζε τα προς το ζην ως μοντέλο, πόζαρε στο φακό, στο ιδιωτικό αεροπλάνο του νυν προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Που να φανταζόταν τότε, την απήχηση που θα είχε παγκοσμίως η συγκεκριμένη φωτογραφία, δεκαοχτώ χρόνια μετά...

15,000 people liked this pic of #FLOTITS, and others said it was disrespectful to “Melanie”. PROOFREAD, people!!



But...she really doesn’t care, does she? I think I can see her landing strip. pic.twitter.com/MVwaiUwpTu