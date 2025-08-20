T-Center Athens: Το νέο όνομα για το κλειστό ΟΑΚΑ και τον περιβάλλοντα χώρο – Συμφωνία για πέντε χρόνια, με χορηγία COSMOTE TELEKOM

Από σήμερα 20 Αυγούστου 2025, το κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) και ο περιβάλλων χώρος του μετονομάζονται σε TELEKOM CENTER Athens.

Η COSMOTE TELEKOM αναλαμβάνει τη χορηγία ονοματοδοσίας για πέντε χρόνια, έως το 2030, σε συνεργασία με τη White Veil και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ.

Η συμφωνία αφορά το πλήρως ανακαινισμένο κλειστό γήπεδο, τις προπονητικές εγκαταστάσεις, τα βοηθητικά κτίρια και το Parking Ρ5, όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στόχος είναι το ΟΑΚΑ να εξελιχθεί σε πολυχρηστικό χώρο που θα φιλοξενεί αθλητικές διοργανώσεις, συναυλίες, φεστιβάλ, συνέδρια και πολιτιστικά γεγονότα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment του Ομίλου ΟΤΕ, σημείωσε: «Η επένδυση στο TELEKOM CENTER Athens αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας δέσμευση να βρισκόμαστε εκεί όπου χτυπά η καρδιά της κοινωνίας: στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός έχουν τη δύναμη να ενώνουν τους ανθρώπους και να δημιουργούν κοινές εμπειρίες».

Από την πλευρά της, η White Veil ανέφερε: «Η συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο για την αναβάθμιση του συγκροτήματος, ώστε να μετατραπεί σε κόμβο αθλητισμού, ψυχαγωγίας και ψηφιακών εμπειριών. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η συνολική εξέλιξη του αθλητισμού στη χώρα».

Η μετονομασία του ΟΑΚΑ φέρνει την Αθήνα στη λίστα πόλεων που φιλοξενούν χώρους με την επωνυμία TELEKOM. Σε αυτήν περιλαμβάνονται ήδη το T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας, το T-Mobile Center στο Κάνσας και το Telekom Dome στη Βόννη.

Με τη συμφωνία αυτή, το ΟΑΚΑ αποκτά νέα εμπορική ταυτότητα, ενώ η COSMOTE TELEKOM ενισχύει την παρουσία της σε μεγάλους πολυχρηστικούς χώρους, εντάσσοντας την Αθήνα στον διεθνή χάρτη αντίστοιχων συνεργασιών.

