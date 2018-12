Κόκκινη έρημος: Οι πρώτες καθαρές φωτογραφίες του InSight από τον Άρη (Photos, Video)

Τις πρώτες καθαρές εικόνες από τον πλανήτη Άρη έστειλε στη NASA το διαστημικό όχημα InSight που ήδη βρίσκεται μια βδομάδα στον κόκκινο πλανήτη.

Το σκάφος αναμένεται να επικεντρωθεί σε γεωλογική μελέτη του Άρη, ωστόσο, μέσω ειδικού λογαριασμού στο Twitter ενημερώνει διαρκώς για την κατάστασή του.

Slowly releasing all my pent-up tension, starting with loosening my grapple, as these before-and-after pics show. Until I'm ready to stretch my arm out, my camera angles will be the same. Stay tuned though: every picture I take, I’ll send to #Earth here: https://t.co/tjr8tfaCg5 pic.twitter.com/OAOTeA6uwq