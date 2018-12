Πυροβολισμοί στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Στρασβούργο - Πληροφορίες για έναν νεκρό και τρεις τραυματίες (Photos, Video)

Πυροβολισμοί ακούστηκαν πριν λίγη ώρα κοντά στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου, στην Γαλλία.

Χρήστες του Twitter κάνουν λόγο για ένοπλη επίθεση, ενώ όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, επικαλούμενη γαλλικές αστυνομικές πηγές, υπάρχουν ως τώρα ένας νεκρός και τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τον κόσμο να μείνει στα σπίτια του. Σύμφωνα με ανεπιβεβαώτες πληροφορίες, που μετέδωσε με επιφύλαξη η ΕΡΤ, αυτόπτες μάρτυρες ένας άντρας προσπάθησε να επιτεθεί σε στρατιώτες που περιφρουρούσαν την χριστουγεννιάτικη αγορά κι αυτοί ανταπέδωσαν.

Υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγραψε στο Twitter πως η Αστυνομία έχει αποκλείσει την πλατεία Κλεμπέρ και άλλα μέρη του κέντρου της πόλης για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος υπάλληλος έγραψε πως είδε αστυνομικούς με πλήρη εξάρτηση να τρέχουν στους δρόμους.

Γάλλος δημοσιογράφος έγραψε στο Twitter ότι είδε τους αστυνομικούς να πυροβολούν ένα άτομο που τους απειλούσε.

Έως τώρα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από τις Αρχές πέραν του ότι ένα «γεγονός» είναι σε εξέλιξη κι ότι οι πολίτες δεν πρέπει να διαδίδουν ανακριβείς φήμες.

Βίντεο που εικονίζει τουλάχιστον ένα άτομο να κείτεται στο έδαφος έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά του

I was in Strasbourg, 20 meters away from the shooter, I’m so scared.. #strasbourg pic.twitter.com/6EOjrByKhQ

Confusing location in the center of #Strasbourg avoid the places. Testimonies speak of several shots and wounded. #Strasbourg

Video: @MTZ_Tonio pic.twitter.com/W3NTf04GR7