search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 02:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.08.2025 00:55

Νιγηρία: Πάνω από 40 αγνοούμενοι σε ναυάγιο

18.08.2025 00:55
nigiria

Διασώστες προσπαθούν να βρουν περισσότερους από 40 ανθρώπους, η τύχη των οποίων αγνοείται έπειτα από ναυάγιο πλοίου που σημειώθηκε σε ποταμό της βορειοδυτικής Νιγηρίας, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης NEMA.

Η υπηρεσία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πλοίο, το οποίο μετέφερε περισσότερους από 50 επιβάτες σε μια αγορά, βυθίστηκε σήμερα το πρωί.

«Γύρω στους δέκα ανθρώπους έχουν διασωθεί, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη περισσότερων από 40 επιβατών», ανακοίνωσε η NEMA διευκρινίζοντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στην πολιτεία Σοκότο.

Διαβάστε επίσης:

Νέα πυρκαγιά στη βορειοδυτική Τουρκία: Εκκενώθηκαν επτά χωριά, στη μάχη με τις φλόγες τουλάχιστον 1.300 πυροσβέστες (Videos)

Χάρτης του BBC: Ποιες ουκρανικές περιοχές θέλει και ποιες «παραχωρεί» ο Πούτιν

Μακρόν: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη – Αν δείξουμε αδυναμία, θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nigiria
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Πάνω από 40 αγνοούμενοι σε ναυάγιο

sinefa
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με αστάθεια μπαίνει η εβδομάδα – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

turkey fwtia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πυρκαγιά στη βορειοδυτική Τουρκία: Εκκενώθηκαν επτά χωριά, στη μάχη με τις φλόγες τουλάχιστον 1.300 πυροσβέστες (Videos)

trump zelenski 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αλάσκα, ο Λευκός Οίκος: Τα κορυφαία διπλωματικά στελέχη που θα συνοδέψουν τον Ζελένσκι στην συνάντηση με τον Τραμπ – Εκεί κρίνεται το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

calabria
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε έως το 2028 ο Καλάμπρια – Τέλος και επίσημα ο Μαξίμοβιτς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

praktoreio_opap_tzoker
ΕΛΛΑΔΑ

Τζόκερ: Δύο υπερυχεροί θα μοιραστούν τα 28.500.000 ευρώ - Τα «χρυσά» νούμερα της κλήρωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025 02:15
nigiria
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Πάνω από 40 αγνοούμενοι σε ναυάγιο

sinefa
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με αστάθεια μπαίνει η εβδομάδα – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

turkey fwtia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πυρκαγιά στη βορειοδυτική Τουρκία: Εκκενώθηκαν επτά χωριά, στη μάχη με τις φλόγες τουλάχιστον 1.300 πυροσβέστες (Videos)

1 / 3