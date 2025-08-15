search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 11:19
15.08.2025 09:30

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

prosopikos arithmos new

Αντίστροφη μέτρηση για εκείνους που επιθυμούν να «επιλέξουν» τον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), ο οποίος θα τους ακολουθεί εφεξής σε όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο τομέα και, σταδιακά, με τον ιδιωτικό.

Ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, ο οποίος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο αριθμός ταυτότητας, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε όλους εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση «ψηφιακού κλειδιού», θα τον αποκτούν αυτόματα από το σύστημα.

Ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος να πρέπει να σημειωθεί ότι δεν καταργεί άμεσα τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ, αναγράφεται ήδη στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.

Μάλιστα, από την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης δελτίου ταυτότητας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών -εφόσον είναι δικαιούχος- να διαθέτει Προσωπικό Αριθμό.

