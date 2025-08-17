Τζόκερ: Δύο υπερυχεροί θα μοιραστούν τα 28.500.000 ευρώ – Τα «χρυσά» νούμερα της κλήρωσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (17/8), η κλήρωση του Τζόκερ που μοίρασε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του παιχνιδιού, τουλάχιστον 28.500.000 ευρώ.

Στη σημερινή κλήρωση, δύο δελτία μοιράζονται από 14.413.147 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του 2950 του Τζόκερ είναι: 5, 15, 17, 24, 32 και Τζόκερ το 20.

Παράλληλα, εννέα τυχεροί μάντεψαν σωστά την πεντάδα και κέρδισαν από 100.000 ευρώ, ενώ 90 μάντεψαν το 4+1 κερδίζοντας από 2.500 ευρώ.

