17.08.2025 23:11

Τζόκερ: Δύο υπερυχεροί θα μοιραστούν τα 28.500.000 ευρώ – Τα «χρυσά» νούμερα της κλήρωσης

17.08.2025 23:11
praktoreio_opap_tzoker

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (17/8), η κλήρωση του Τζόκερ που μοίρασε το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του παιχνιδιού, τουλάχιστον 28.500.000 ευρώ.

Στη σημερινή κλήρωση, δύο δελτία μοιράζονται από 14.413.147 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του 2950 του Τζόκερ είναι: 5, 15, 17, 24, 32 και Τζόκερ το 20.

Παράλληλα, εννέα τυχεροί μάντεψαν σωστά την πεντάδα και κέρδισαν από 100.000 ευρώ, ενώ 90 μάντεψαν το 4+1 κερδίζοντας από 2.500 ευρώ.

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου- Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

Χαλκιδική: Την Δευτέρα η απολογία των 5 ανηλίκων που λήστεψαν και ξυλοκόπησαν 15χρονο

Χανιά: Ναυαγοσώστης εκτός υπηρεσίας έσωσε 5 άτομα που κινδύνευσαν να πνιγούν (Video)

sinefa
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Με αστάθεια μπαίνει η εβδομάδα – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

turkey fwtia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πυρκαγιά στη βορειοδυτική Τουρκία: Εκκενώθηκαν επτά χωριά, στη μάχη με τις φλόγες τουλάχιστον 1.300 πυροσβέστες (Videos)

trump zelenski 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Αλάσκα, ο Λευκός Οίκος: Τα κορυφαία διπλωματικά στελέχη που θα συνοδέψουν τον Ζελένσκι στην συνάντηση με τον Τραμπ – Εκεί κρίνεται το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

calabria
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε έως το 2028 ο Καλάμπρια – Τέλος και επίσημα ο Μαξίμοβιτς

tel aviv protest
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τεράστια διαδήλωση ράπισμα σε Νετανιάχου για τη Γάζα – «Σταματήστε τον πόλεμο»

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μολότοφ μέσα σε πιτσαρία – Φώναξαν: «θα καείτε όλοι» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη «τύφλα στο μεθύσι» ο αδερφός γνωστής παρουσιάστριας - Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

