Αυτοί είναι οι νέοι σταρ της ποπ - «Σαρώνουν» στο YouTube

Οι σταρ της K-pop BTS κατέρριψαν ένα ακόμη ρεκόρ.

Το boy band από τη Νότια Κορέα έγινε το πρώτο K-pop συγκρότημα που έφτασε τα 600 εκατομμύρια views στο YouTube, όταν η στρατιά των θαυμαστών/θαυμαστριών του, A.R.M.Y (Adorable Representative M.C. for Youth) διοργάνωσε streaming party (πάρτι συνεχούς διαδικτυακής ροής) για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού "DNA".

Οι θαυμάστριες των επτά αγοριών βρίσκονται πλέον πάνω από το φεγγάρι για το ιστορικό αυτό επίτευγμα, αναφέρουν δημοσιεύματα ηλεκτρονικών περιοδικών.

Οι BTS έχουν σπουδαίο λόγο να γιορτάζουν. Το μουσικό βίντεο για το "DNA" έγινε το πρώτο μουσικό βίντεο της κορεατικής ποπ που έφθασε πάνω από 600 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Οι θαυμαστές με το streaming party και την επίτευξη του στόχου να συγκεντρώσει το "DNA" πάνω από 600 εκατομμύρια προβολές τώρα στρέφουν τα βλέμματά τους στο επόμενο βήμα το 1 δισεκατομμύριο views.

Το μουσικό βίντεο του τραγουδιού "DNA" κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2017 και το συγκρότημα της K-pop κατάφερε να γράψει ιστορία σε χρονικό διάστημα λίγο περισσότερο του ενός έτους.

Το τραγούδι που έγινε επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του συγκροτήματος "Love Yourself: Her".

Ο περασμένος χρόνος ήταν καταπληκτικός για τους BTS (ακρωνύμιο του Bangtan Sonyeondan, μετ. Αλεξίσφαιροι Πρόσκοποι) ή αλλιώς Bangtan Boys.

Έλαβαν μια υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Record Package (Καλύτερη Συσκευασία Ηχογραφήματος) του 2019 και έγιναν η πρώτη μπάντα της K-pop που αναγνωρίζεται από την Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης (Νational Academy of Recording Arts and Sciences) των ΗΠΑ.

Υπάρχει και άλλη είδηση για τους BTS, τους Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V και Jungkook. Η Mattel το καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει κούκλες των επτά αγοριών από τη Νότια Κορέα. Οι εμφανίσεις των επτά σούπερ σταρ που επιλέχθηκαν είναι εκείνες από το θρυλικό μουσικό βίντεο του "Idol". Είναι το μουσικό βίντεο με το οποίο έχουν κατακτήσει ένα ακόμη ρεκόρ, τον Αύγουστο του 2018, το τραγούδι της μπάντας συγκέντρωσε τις περισσότερες on line προβολές τις πρώτες 24 ώρες από τη δημοσίευσή του (πάνω από 45 εκατομμύρια views).

