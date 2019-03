Αεροπορική εταιρεία σε 21χρονη Βρετανίδα: «Σκεπάσου ή κατέβα από το αεροπλάνο» (Photos)

Άναυδη έμεινε η νεαρή Εμιλι Ο' Κόνορ όταν καθώς επιβιβαζόταν σε πτήση της Thomas Cook για διακοπές στα Κανάρια, οι υπεύθυνοι της είπαν να «σκεπαστεί ή να κατέβει από το αεροπλάνο»!

Η 21χρονη Βρετανίδα άρχισε να τρέμει από το σοκ, όπως λέει η ίδια, καθώς δεν είχε φανταστεί ότι το «κροπ-τοπ» και το παντελόνι που φορούσε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανάρμοστα σε μια ευρωπαϊκή πτήση.

Κι όμως, ο υπεύθυνος αεροσυνοδός της εξήγησε ότι τα ρούχα της ήταν «ακατάλληλα» και αποτελούσαν «προσβολή» προς τους υπόλοιπους επιβάτες.

Τελικά η κοπέλα φόρεσε ένα μπουφάν της ξαδέρφης της που ταξίδευε μαζί της και πέταξε κανονικά για τον προορισμό της.

Η ίδια δηλώνει στην Daily Mail ότι φόρεσε τα ίδια ακριβώς ρούχα κατά την πτήση της επιστροφής στο Μπέρμιγχαμ, χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.

Το πρόβλημα όπως λέει ήταν το μπλουζάκι της, που ήταν ένα κοντό κολλητό τοπ από τα ZARA.

«Τέσσερα άτομα ήρθαν από πάνω μου, να μου πάρουν τις αποσκευές και να με πετάξουν έξω, ενώ ένας άλλος που έλεγε πως προσβάλλω τους υπόλοιπους επιβάτες. Κυριολεκτικά έτρεμα από την οργή και την ντροπή που ένιωθα από το πώς μου συμπεριφέρονταν. Ρώτησα όλο το αεροπλάνο αν προσβάλω κάποιον και κανείς δεν είπε τίποτα», διηγήθηκε η 21χρονη.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY