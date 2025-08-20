Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη – Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

Τα beach clubs προσφέρουν πολυτέλεια, εντυπωσιακή θέα, αλλά και «τσουχτερές» τιμές, με πολύ ακριβό φαγητό, ποτά και εξυπηρέτηση.

Αυτά τα καταστήματα συνήθως υπόσχονται στους επισκέπτες ανέσεις μπροστά στη θάλασσα, με ξαπλώστρες, σε σκιερούς χώρους και πολυτελείς χώρους για χαλάρωση. Ωστόσο, η πολυτέλεια δεν προσφέρεται δωρεάν και οι επισκέπτες θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Οι επισκέπτες μπορεί να βρεθούν να πληρώνουν 350 ευρώ για ένα μόνο ψάρι σε ορισμένα καταστήματα.

Ένα από τα πιο ακριβά beach clubs που βρήκε η Daily Mail ήταν το DK Oyster, που βρίσκεται στη Μύκονο, όπου οι επισκέπτες ισχυρίστηκαν ότι ξόδεψαν εκατοντάδες ευρώ για φαγητό.

Περιγράφοντας τον εαυτό του ως τον «πιο φρέσκο χώρο διασκέδασης όλη την ημέρα στη

Οι πελάτες έχουν αναφέρει ότι πλήρωσαν υψηλές τιμές σε αυτό το πολυτελές club, όπως ένας πελάτης στο TripAdvisor που πρόσφατα έγραψε: «Για ένα ολόκληρο ψάρι, πληρώσαμε 350 ευρώ και για τρία πιάτα, 1.000 ευρώ».

Ένας άλλος επισκέπτης το 2022 χρεώθηκε «570 ευρώ για δύο ποτά, μια σαλάτα και καβούρια».

Η είσοδος στον χώρο είναι δωρεάν, υπάρχει υποχρέωση ελάχιστης κατανάλωσης 35 ευρώ το άτομο.

Στη Γαλλία, το Nammos Cannes είναι ένα άλλο πολυτελές beach club με υψηλές τιμές. Ο πολυτελής χώρος που προσφέρει όμως έχει το τίμημά του.

Ένας πελάτης στο TripAdvisor μοιράστηκε μια απόδειξη που δείχνει ότι χρεώθηκε 15 ευρώ για ένα μπουκάλι ανθρακούχο νερό και ένας άλλος πλήρωσε «47 ευρώ για ένα πιάτο με πέντε ραβιόλια».

Ένα μενού που αναρτήθηκε πέρυσι έδειχνε επίσης ότι ένα πιάτο μανιτάρια με παπαρδέλες κόστιζε 50 ευρώ, ενώ το ριζότο με αστακό κοστίζε 128 ευρώ.

Στην Ισπανία, το Playa Padre στη Μαρμπέγια περιγράφεται ως «ένα μοναδικό beach club». Οι επισκέπτες πληρώνουν για την… αποκλειστική εμπειρία, καθώς το beach club χρεώνει 100 ευρώ για την είσοδο.

Οι πελάτες που επιθυμούν μια ξαπλώστρα καλούνται να πληρώσουν 120 € – 50 € για την ξαπλώστρα και 70 € ελάχιστη κατανάλωση.

Ένα κομμάτι νιγκίρι μπορεί να κοστίσει έως και 12 €, ενώ μια μικρή πιατέλα με φρούτα κοστίζει 40 €.

Ένα άλλο ελληνικό κατάστημα, το Scorpios Mykonos, έχει επίσης υψηλές τιμές, καθώς το μενού του εστιατορίου περιλαμβάνει καρπάτσιο λαβράκι για 56 ευρώ, μια μερίδα μπρόκολι για 28 ευρώ και ένα μπολ φρούτων για 46 ευρώ.

Ένα άλλο κλαμπ, το Nikki Beach, στο Μόντε Κάρλο, υπόσχεται «εκπληκτική θέα τόσο στην πόλη όσο και στη Μεσόγειο». Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν «πολυτελή αναπαυτικά κρεβάτια» καθώς και έναν «κομψό χώρο lounge». Μια κριτική στο TripAdvisor αναφέρει: «Το μεσημεριανό γεύμα ήταν καλό, αλλά οι δύο ξαπλώστρες με το ελάχιστο ποσό ήταν 1.500 ευρώ».

Ένας άλλος θυμήθηκε ότι πλήρωσε «200 ευρώ για ένα κρεβάτι δίπλα στην πισίνα και ελάχιστη κατανάλωση 195 ευρώ».

Εν τω μεταξύ, το Verde Beach Club στο Σεν Τροπέ προσφέρει «ένα ονειρεμένο περιβάλλον, πάνω στην άμμο». Άλλωστε… μια μπουράτα κοστίζει 40 ευρώ και μια πίτσα έως και 50 ευρώ.

Για το Jondal Beach Club στην Ίμπιζα ένας πελάτης στο TripAdvisor μοιράστηκε ότι πλήρωσε «300 ευρώ για ένα απλό καλκάνι για δύο άτομα».

Επίσης στην Ίμπιζα, το Blue Marlin υπόσχεται φαγητό και διασκέδαση «από το πρωί μέχρι το βράδυ» και προσφέρει μια σειρά από εκδηλώσεις. Ένα άτομο στο διαδίκτυο ανέφερε μια «τιμή 635 ευρώ για δύο άτομα» στο χώρο, ενώ ένα «μεγάλο κρεβάτι» για τέσσερα άτομα κοστίζει 600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ενός ενοικίου 100 ευρώ και μιας ελάχιστης δαπάνης 500 ευρώ.

Απαιτείται επίσης προκαταβολή από 25 έως 100 ευρώ για την κράτηση τραπεζιού, ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών.

Το Café Mambo στην Ίμπιζα θεωρείται το «πιο δημοφιλές μέρος της πόλης» και προσφέρει εκπληκτική θέα στο ηλιοβασίλεμα.

Η δημοφιλής αυτή τοποθεσία έχει υψηλές τιμές, με έναν κριτικό στο TripAdvisor να γνωστοποιεί ότι το τηγανητό κοτόπουλο τους κόστισε 30 ευρώ.

Άλλες κριτικές αναφέρουν ελάχιστη κατανάλωση από 80 έως 100 €, ενώ ένας επισκέπτης θυμήθηκε ελάχιστη κατανάλωση 600 € για τέσσερις επισκέπτες. Ένας άλλος βέβαια ενθουσιάστηκε: «Αξίζει απολύτως τα 150 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση».

