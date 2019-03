Μάρτιος στο Vodafone TV

Η άνοιξη στο Vodafone TV φέρνει νέες αποκλειστικές σειρές σε Α’ προβολή για μαραθωνίους ψυχαγωγίας, «μαγικές», συναρπαστικές ταινίες αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στο σινεμά και πολλές εκπλήξεις.

Σειρές – Οι αποκλειστικότητες συνεχίζονται

Με την έναρξη του 2019, το Vodafone TV άλλαξε σελίδα, φέρνοντας για πρώτη φορά σε αποκλειστικότητα, On Demand, κάποιες από τις πιο συναρπαστικές και πολύ-αναμενόμενες, διεθνείς τηλεοπτικές παραγωγές, όπως τα The Little Drummer Girl, The Truth About The Harry Quebert Affair και το Get Shorty. Οι αποκλειστικότητες όμως δεν σταματάνε εκεί, καθώς για τον Μάρτιο, το Vodafone TV φέρνει 3 ακόμη νέες μεγάλες σειρές, on demand, για μαραθωνίους θέασης από το πρώτο μέχρι το τελευταίο επεισόδιο:

The First (Νέα Σειρά/Boxset, Κ1 Επ. 8, Διάρκεια 45’ – Διαθέσιμα από 15/03): Ο υποψήφιος για Όσκαρ δημιουργός του House of Cards, Beau Willimon στέλνει τον βραβευμένο με 2 Όσκαρ Sean Penn στο διάστημα κι εσύ το απολαμβάνεις όποια στιγμή θες, από οποιαδήποτε συσκευή, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ! Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στα πρώτα βήματα του διαπλανητικού αποικισμού και οι κίνδυνοι με τους οποίους θα βρεθούν αντιμέτωποι οι άνθρωποι στον πλανήτη Άρη, μπαίνουν στο επίκεντρο της ιστορίας του βραβευμένου δημιουργού, ο οποίος δημιουργεί μια συναρπαστική σειρά αποτελούμενη από 8 βαθιά ανθρώπινα επεισόδια που βλέπονται μονομιάς.

Ordeal By Innocence (Νέα Σειρά/Boxset, Κ1 Επ. 3, Διάρκεια 57’ – Διαθέσιμα από 22/03): Η μίνι σειρά, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Agatha Christie, φέρνει το σασπένς στις οθόνες μας με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Bill Nighy και τις υποψήφιες για BAFTA Anna Chancellor και Morven Christie στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Στο επίκεντρο της συναρπαστικής ιστορίας, βρίσκεται η εξιχνίαση του μυστηριώδους φόνου της πλούσιας φιλάνθρωπου Rachel Argyll, με βασικό ύποπτο, τον ίδιο της τον γιο!

The ABC Murders (Νέα Σειρά/Boxset, Κ1 Επ. 3, Διάρκεια 57’ – Διαθέσιμα από 22/03): Ο John Malkovich φοράει το καπέλο και τον μεγεθυντικό του φακό και μεταμφιέζεται σε Ηρακλής Πουαρό. Ο αγαπημένος ντετέκτιβ, ο οποίος έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί, γίνεται στόχος ενός θρασύτατου κατά συρροή δολοφόνου, ο οποίος αφήνει πίσω του γράμματα με την υπογραφή ABC. Σκοπός του Πουαρό είναι να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα του επικίνδυνου κακοποιού, προκειμένου να καταφέρει να φτάσει στα ίχνη του, να αποκαλύψει την μυστηριώδη ταυτότητά του και φυσικά να τον συλλάβει.

Ταινίες – Κινηματογραφική μαγεία, μυστικές αποστολές και ατελείωτη φαντασία.

Η άνοιξη φέρνει νέες ταινίες στους συνδρομητές του Vodafone TV. Από τα μεγάλα κινηματογραφικά blockbusters που έκλεψαν την παράσταση στις κινηματογραφικές αίθουσες τους προηγούμενους μήνες, μέχρι τα κινηματογραφικά διαμάντια που δεν βρήκαν ποτέ το δρόμο για τις αίθουσες και μια τεράστια συλλογή από δωρεάν ταινίες on demand οι οποίες προστέθηκαν μόλις στην ήδη πλήρη συλλογή ταινιών του. Η αναμέτρηση των Τζόνι Ντεπ και Τζουντ Λο στα «Φανταστικά Ζώα – Τα Εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ», συναντά το εκπληκτικό Annihilation (Αφανισμός) με τη Νάταλι Πόρτμαν και τα αγαπημένα των παιδιών Ραλφ Εναντίον Ίντερνετ και Ο Καρυοθραύστης και τα 4 Βασίλεια δίνουν σημαντικά κινηματογραφικά ραντεβού και αυτόν το μήνα, γεμάτα φαντασία και ενθουσιασμό.

Επίσης, μια ανεξάντλητη επιλογή από δωρεάν ταινίες είναι κάθε μήνα διαθέσιμη στους συνδρομητές του Vodafone TV, οι οποίοι μπορούν να διαλέξουν τις αγαπημένες τους ταινίες από κάθε είδος και να τις παρακολουθήσουν όποια στιγμή θέλουν, από οποιαδήποτε συσκευή, ακόμη και offline! Ο πλήρης κατάλογος, ο οποίος ανανεώθηκε μόλις με επιλεγμένες, συναρπαστικές κινηματογραφικές παραγωγές που σάρωσαν στις κινηματογραφικές αίθουσες τα τελευταία χρόνια, περιλαμβάνει σημαντικές ταινίες του παγκόσμιου σινεμά, όπως το πολύ-βραβευμένο Hell or High Water, το Snowden, το 99 Homes, το The Neon Demon, το Τρεχάτε Ποδαράκια Μου και πολλά άλλα!

Ντοκιμαντέρ – Το φετινό Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Free Solo στο Vodafone TV!

Ο αναρριχητής Alex Honnold, στόχευσε το ακατόρθωτο και έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην Ιστορία που κατέκτησε τον εμβληματικό γρανιτένιο βράχο του El Capitan, ύψους 915 μέτρων στο Εθνικό Πάρκο Yosemite στην Καλιφόρνια χωρίς σχοινί, ιμάντες ή εξοπλισμό ασφαλείας! Το φετινό Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ, μια από τις πιο συγκλονιστικές, υπερβατικές κινηματογραφικές εμπειρίες της χρονιάς και όχι μόνο, είναι διαθέσιμο από 7/3, On Demand, στην κατηγορία Free Solo του National Geographic+, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή, από τηλεόραση, tablet, ή κινητό.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα του Vodafone TV αναλυτικά στο https://bit.ly/2EHxfCv