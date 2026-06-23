ΔΕΗ: Από τα λιγνιτωρυχεία στα datacenters – Το στοίχημα των 24 δισ. για τη νέα εποχή

Έχοντας αφήσει οριστικά πίσω της την εικόνα της προβληματικής επιχείρησης που πάλευε για την επιβίωσή της, η ΔΕΗ βάζει πλέον τον πήχη ακόμη ψηλότερα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Στάσσης, παρουσίασε στους μετόχους ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που προβλέπει κεφάλαια 24,2 δισ. ευρώ έως το 2030 και θέτει ως στόχο τον τριπλασιασμό των καθαρών κερδών στα 1,5 δισ. ευρώ.

Το νέο επιχειρηματικό πλάνο δεν περιορίζεται στην παραδοσιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίθετα, αποτυπώνει τη φιλοδοξία της ΔΕΗ να εξελιχθεί σε έναν ευρύτερο ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο με παρουσία σε νέες αγορές και δραστηριότητες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν μακριά από το αντικείμενό της.

Η μεγαλύτερη έμφαση εξακολουθεί να δίνεται στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, τις δύο αγορές στις οποίες ο όμιλος διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία. Η διοίκηση θεωρεί ότι η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η ανάγκη για νέα ευέλικτη παραγωγή και η αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται και πέρα από τα σημερινά σύνορα του ομίλου. Στο νέο στρατηγικό σχέδιο προστίθενται η Πολωνία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, χώρες στις οποίες η ΔΕΗ βλέπει περιθώρια ανάπτυξης λόγω της σταδιακής απόσυρσης μονάδων ορυκτών καυσίμων και των περιορισμένων διασυνδέσεων που διατηρούν υψηλές τις αποδόσεις των νέων επενδύσεων.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η εταιρεία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι σε πολλούς ανταγωνιστές, καθώς έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει μεγάλα χαρτοφυλάκια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το στοιχείο όμως που ξεχωρίζει στο νέο σχέδιο είναι η είσοδος της ΔΕΗ στον χώρο των data centers. Η εταιρεία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη, οι υπηρεσίες cloud και η ψηφιακή οικονομία, επενδύοντας σε υποδομές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν πεδίο δράσης κυρίως των τεχνολογικών κολοσσών.

Η πρώτη φάση του σχεδίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2028, ενώ η δυνατότητα επέκτασης των εγκαταστάσεων έως το 1 GW παραμένει ανοιχτή. Αν και το συγκεκριμένο μέγεθος δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στις οικονομικές προβλέψεις του ομίλου, αποτελεί σαφή ένδειξη των φιλοδοξιών που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ο Γιώργος Στάσσης προχώρησε και σε έναν απολογισμό της περιόδου που ακολούθησε το 2019, όταν η ΔΕΗ βρισκόταν σε μία από τις πιο δύσκολες φάσεις της ιστορίας της. Όπως ανέφερε, τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν από περίπου 300 εκατ. ευρώ σε 2 δισ. ευρώ, παρά τις διαδοχικές κρίσεις που μεσολάβησαν, από την πανδημία έως την ενεργειακή αναταραχή που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε εντυπωσιακή πορεία, με τη συνολική απόδοση για τους μετόχους να φτάνει το 866%, υπερκαλύπτοντας κατά πολύ την επίδοση του ευρωπαϊκού δείκτη κοινής ωφέλειας EuroStoxx Utilities. Η επιστροφή στη διανομή μερισμάτων από το 2024 αποτέλεσε ένα ακόμη στοιχείο που ενίσχυσε την επενδυτική εικόνα της επιχείρησης.

Το 2026 θεωρείται από τη διοίκηση χρονιά-σταθμός για έναν ακόμη λόγο. Η ΔΕΗ ολοκληρώνει την έξοδό της από τον λιγνίτη και μετατρέπεται σε έναν όμιλο χωρίς λιγνιτική παραγωγή, κλείνοντας ένα κεφάλαιο που για δεκαετίες καθόρισε την πορεία της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής. Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί τη ΔΕΗ ανάμεσα στις πρώτες μεγάλες ευρωπαϊκές ενεργειακές επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν τόσο γρήγορα την απολιγνιτοποίησή τους.

Παράλληλα, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, αυξημένου κατά 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για μια ακόμη ένδειξη της βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης, αλλά και της πρόθεσης της διοίκησης να μοιραστεί μέρος των κερδών με τους μετόχους.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν το φιλόδοξο σχέδιο των 24,2 δισ. ευρώ θα οδηγήσει τη ΔΕΗ στην επόμενη φάση της μεταμόρφωσής της. Από μια επιχείρηση που πριν από λίγα χρόνια προσπαθούσε να διαχειριστεί τα προβλήματά της, φιλοδοξεί σήμερα να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό ενεργειακό και ψηφιακό πρωταγωνιστή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

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