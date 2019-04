Μανχάταν: Συνελήφθη με δύο μπιτόνια βενζίνη και αναπτήρα μέσα σε Καθεδρικό Ναό

Ενας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, μετά το τραγικό συμβάν στην Παναγία των Παρισίων, αφού εισήλθε στον καθεδρικό ναό Σεντ Πάτρικ στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης με δύο μπιτόνια βενζίνη και αναπτήρες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώνεται στον απόηχο της πυρκαγιάς στην Παναγία των Παρισίων, ενώ ο άνδρας δήλωσε ότι θέλησε να κόψει δρόμο μέσα από τον καθεδρικό ναό, διότι το αυτοκίνητό του είχε μείνει από βενζίνη.

Η αστυνομία θεώρησε τις εξηγήσεις του «συγκεχυμένες και αόριστες».

«Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η ψυχική του κατάσταση, τα κίνητρά του», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ