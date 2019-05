Ο πρόεδρος μιλούσε και μια κατσαρίδα μεγάλη σα δάχτυλο περπατούσε στο πέτο του (Video)

Είναι να μην σου τύχει ακόμη και εάν είσαι ο πρόεδρος μιας χώρας. Μια κατσαρίδα, μεγάλη όσο το δάχτυλο ενός άνδρα, περπατούσε στο πέτο του προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε την ώρα που εκείνος μιλούσε μρπστά στο αναλόγιο σε συγκεντρωμένους οπαδούς του.

Ο Ντουτέρτε δεν είχε καταλάβει το παραμικρό και συνέχιζε να μιλάει όταν μια βοηθός του τον πλησίασε από πίσω και με ένα φάκελο επιχείρησε να διώξει το ευμέγεθες έντομο. Δεν τα κατάφερε γιατί ως γνωστόν οι κατσαρίδες ζουν παντού και επιζούν μετά από μια πυρηνική καταστροφή. Απλά την έσπρωξε λίγο πιο κάτω.

Ο πρόεδρος έσκυψε, την είδε και ταράχτηκε λίγο αλλά με περίσσια ψυχραιμία την πέταξε από πάνω του.

«Την φύτεψε η αντιπολίτευση» είπε χαριτολογώντας και όλοι ξέσπασαν σε γέλια.

Cockroach crawls up Philippines' Duterte during live speech. More here: https://t.co/VlguZPRF9J pic.twitter.com/PiqpBDedkK