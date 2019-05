Συναγερμός στον Λευκό Οίκο καθώς άνδρας αυτοπυρπολήθηκε κοντά στην κατοικία του προέδρου των ΗΠΑ.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, ενώ ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ακόμα δεν έχει καταστεί σαφές γιατί ο άνδρας επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του κατ' αυτό τον τρόπο.

The White House lawn is literally on fire pic.twitter.com/L0dZCmO8y5