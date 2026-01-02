ΗΠΑ: 18χρονος σχεδίαζε πρωτοχρονιάτικη επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα πως απέτρεψε ένα σχέδιο επίθεσης που είχε εκπονήσει ένας νεαρός άνδρας στη Βόρεια Καρολίνα, εμπνεόμενος από την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το σχέδιο προέβλεπε τη χρήση μαχαιριών και σφυριών την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ήθελε να μαχαιρώσει έως 20 θύματα και να επιτεθεί σε αστυνομικούς

Ο συλληφθείς, Κρίσταν Στάρντιβαντ, ηλικίας 18 ετών, από το Μιντ Χιλ στη Βόρεια Καρολίνα, κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης σε μια ξένη τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο ίδιος δεν έχει προς το παρόν αποδεχθεί όσα του προσάπτουν.

Πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI), που πραγματοποίησαν έρευνες στην οικία του 18χρονου, βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα με τίτλο «Επίθεση της Πρωτοχρονιάς του 2026», όπου φέρεται να συζητούσε σχέδια που προέβλεπαν να μαχαιρώσει έως 20 θύματα και να επιτεθεί σε αστυνομικούς που θα έσπευδαν στο σημείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών.

