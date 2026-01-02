search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 00:09
ΕΛΛΑΔΑ

02.01.2026 22:49

Χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο (Videos)

02.01.2026 22:49
xioni_kryo

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται από αργά το απόγευμα της Παρασκευής, 2/1, σε πολλές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν.

Στα Πράμαντα των Τζουμέρκων, το Μέτσοβο, τη Μηλιά, και σε πολλά χωριά του κεντρικού και ανατολικού Ζαγοριού «το έχει στρώσει», και στους δρόμους για την ασφάλεια των οδηγών κινούνται αλατιέρες και μηχανήματα αποχιονισμού. Οι περιοχές αυτές είναι γιορτινοί προορισμοί και η κίνηση των οχημάτων είναι αυξημένη.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων

Πρόβλημα δημιουργήθηκε στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη-Ασπράγγελοι Ζαγορίου, καθώς πολλοί επισκέπτες δεν ήταν εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν τα αυτοκίνητα τους και να εγκλωβιστούν. Στην περιοχή επιχειρούν αλατιέρες και 4 μηχανήματα αποχιονισμού.

Παράλληλα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ζαγορίου Γιώργος Σουκουβέλος, στο χωριό Καπέσοβο ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 αυτοκινήτων επισκεπτών στο Ζαγόρι, καθώς δεν είχαν αντιολισθητικές αλυσίδες, και ακινητοποιήθηκαν λόγω του χιονιού που έχει μετατρέψει τους δρόμους σε παγοδρόμια, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Ισχυρή χιονόπτωση σημειώνεται και στην Εγνατία Οδό από το Μέτσοβο μέχρι την Παναγιά. Ωστόσο δεν υπάρχουν προβλήματα, καθώς κινήθηκαν αμέσως μηχανήματα για τον καθαρισμό του οδοστρώματος και ρίψεις αλατιού.

