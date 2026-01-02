search
02.01.2026 19:42

Συναγερμός στη Λαμία: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας την Πρωτοχρονιά

02.01.2026 19:42
Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία για την εξαφάνιση του 13χρονου Αθανάσιου Αλέξανδρου Τ. από χώρο φιλοξενίας το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα για το γεγονός και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αθανάσιος Αλέξανδρος Τ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,50 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμα, μαύρη μπλούζα φούτερ, μαύρα αθλητικά παπούτσια και είχε ένα μαύρο τσαντάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

