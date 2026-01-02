Ξάνθη: Έχασε τον αριστερό του δείκτη το αγοράκι που τραυματίστηκε από κροτίδα – Σώθηκε το μάτι του

Εξιτήριο από το νοσοκομείο Ξάνθης παίρνει αύριο, Σάββατο 03/01, το 9,5 χρονών αγοράκι, το οποίο ακρωτηριάστηκε από βεγγαλικό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο χωριό Αμαξάδες, όταν αυτό έσκασε στο χέρι του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αγοράκι φέρεται να έχασε τον δείκτη του αριστερού του χεριού, με τους γιατρούς να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και να καταφέρνουν τελικά να σώσουν το μάτι του, ενώ αντιμετώπισαν και όλα τα υπόλοιπα τραύματα στο αριστερό του χέρι.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από το Αστυνομικό τμήμα Ιάσμου, προκειμένου να διευκρινισθούν τα αίτια του ατυχήματος και το πώς βρέθηκε στα χέρια του παιδιού η κροτίδα.

