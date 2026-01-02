Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ στον Κηφισό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού, το απόγευμα της Παρασκευής, 2/1.
Λόγω της καραμπόλας οι οδηγοί ήρθαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της οδού Λασκαράτου στο Περιστέρι.
