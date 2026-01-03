Κραν Μοντανά: Αγωνία χωρίς τέλος για τους συγγενείς των αγνοουμένων – 14 με 25 ετών όλοι

Δύσκολες ώρες εξακολουθούν να περνούν οι οικογένειες των αγνοουμένων από τη φωτιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, και απευθύνουν αγωνιώδεις εκκλήσεις μέσω social media, για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη τους.

Οι ελβετικές Αρχές έχουν ανακοινώσει ότι ενδέχεται να χρειαστούν ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες για την ταυτοποίηση των θυμάτων της φωτιάς, η οποία κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 119.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 113 από τους τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αναγνώριση των υπόλοιπων έξι.

Για τους αγνοούμενους, όλοι τους μεταξύ 14 και 25 ετών, έχει δημιουργηθεί μία σελίδα στο Instagram, με το όνομα «cransmontana.avisderecherche», όπου κοινοποιούνται ειδοποιήσεις για όσους αναζητούν οι συγγενείς τους.

«Προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», ζήτησε ο αδελφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

Μεταξύ αυτών και η 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, η οποία έχει ελληνική και ελβετική υπηκοότητα, αλλά ζει μόνιμα στην Ελβετία.

Ο αδελφός της ανήρτησε έκκληση στο Instagram, αναφέροντας ότι η οικογένεια δεν έχει «κανένα νέο» για την ίδια ή για τους φίλους με τους οποίους βρισκόταν, και οι οποίοι επίσης δηλώνονται ως αγνοούμενοι.

Στην τελευταία του ανάρτησή του ο Ρομέν Καλλέργης αναφέρει: «Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή».

Άρθουρ Μπροντάρ

Άγνωστη παραμένει και η τύχη του 16χρονου Ελβετού υπηκόου Άρθουρ Μπροντάρ, όπως δήλωσε η μητέρα του, Λετίσια. «Πρέπει να βρω τον γιο μου… Έχουν περάσει 30 ώρες από τότε που εξαφανίστηκε», είπε στο BBC, προσθέτοντας ότι θέλει η φωτογραφία του «να βρίσκεται παντού, ώστε, αν κάποιος τον αναγνωρίσει, να μπορέσει να με καλέσει».

Σύμφωνα με την μητέρα του, ο Άρθουρ και 10 συμμαθητές του είχαν κλείσει τραπέζι στο Le Constellation για να γιορτάσουν την έλευση του 2026, όμως μόνο ένας από την παρέα έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί.

«Ανυπομονούσε να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά με τους φίλους του από το σχολείο, στο θέρετρο και σε αυτό το μπαρ. Είχαν κάνει σχέδια και είχαν κλείσει τραπέζι από πριν. Από τα 11 άτομα που ήταν σε εκείνο το τραπέζι, μόνο ένας έχει βρεθεί, όλοι οι υπόλοιποι αγνοούνται», είπε.

Οι γονείς του 16χρονου επισκέφθηκαν νοσοκομεία στη Λωζάνη και τη Βέρνη, χωρίς όμως να τον εντοπίσουν.

Αλίσια Γκονσέ και Νταϊάνα Γκονσέ

Η 15χρονη Αλίσια και η 14χρονη Νταϊάνα δηλώθηκαν επίσης αγνοούμενες, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειάς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έξι Ιταλοί ανάμεσα στους αγνοούμενους – Μεταξύ αυτών και δύο 16χρονοι

Αγνοούμενος επίσης είναι ο Ακίλε Οσβάλντο Τζοβάνι Μπαρόζι, 16χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος μπήκε στο μπαρ στη 01:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς για να πάρει το μπουφάν και το κινητό του.

Από τότε, η οικογένειά του δεν έχει νέα του. «Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμη ζωντανός», δήλωσε η θεία του, Φραντσέσκα, στο πρόγραμμα OS του BBC World Service.

Σημειώνεται ότι το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ανακοινώσει ότι έξι Ιταλοί πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Μεταξύ αυτών είναι και ο 16χρονος Εμανουέλε Γκαλεπίνι, νεαρός γκόλφερ, που καταγόταν από τη Γένοβα, αλλά ζούσε στο Ντουμπάι.

Αν και η Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ ανέφερε ότι είναι νεκρός, ο πατέρας του μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό τόνισε ότι ο γιος του παραμένει αγνοούμενος.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους και ο 16χρονος Τζοβάνι Ταμπούρι. Η μητέρα του, Κάρλα Μαζιέλο, από την Μπολόνια, δήλωσε στην La Repubblica ότι βρισκόταν σε διακοπές με τον πατέρα του, αλλά βγήκε με φίλους και κατέληξε στο La Constellation.

«Ένας στενός του φίλος μού είπε ότι έφυγαν τρέχοντας όταν ξέσπασε η φωτιά και ότι είχε το κινητό του μαζί του, αλλά σε κάποιο σημείο δεν μπορούσε πια να τον δει», ανέφερε στην εφημερίδα, προσθέτοντας ότι φορούσε μια χρυσή αλυσίδα με μια μικρή Παναγία στον λαιμό.

Έμιλι Πραλόνγκ

Τηλεοπτική έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την 22χρονη αγνοούμενη Έμιλι Πραλόνγκ, απηύθυνε ο παππούς της Πιερ Πραλόνγκ.

Η Έμιλι είχε μεταβεί εκείνο το βράδυ στο Κραν Μοντανά με δύο ακόμη φίλους, ωστόσο από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Ο παππούς της έκανε έκκληση μέσω του BFMTV «προς μάρτυρες ή άτομα που βρίσκονταν στο μπαρ La Constellation και ενδεχομένως είδαν την Έμιλι». «Δώστε μας πληροφορίες. Καλέστε μας… Ελπίζουμε ακόμη, είμαστε γεμάτοι ελπίδα», είπε ο παππούς της.

Στίβεν Ιβανόφσκι

Έκκληση για πληροφορίες απηύθυνε μέσω social media η οικογένεια και οι φίλοι του Στίβεν Ιβανόφσκι, από τη Βόρεια Μακεδονία.

Ο νεαρός εθεάθη για τελευταία φορά λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά στο Le Constellation.

«Φορούσε λευκό παντελόνι και λευκό πουλόβερ, όπως φαίνεται στη φωτογραφία, πιθανότατα και αυτά τα γυαλιά ηλίου», έγραψε συγγενικό του πρόσωπο.

