Οι τιάρες του οίκου Chaumet για αυτοκράτειρες και βασίλισσες παρουσιάζονται σε έκθεση στο Μονακό

Κοσμήματα που φορέθηκαν από εστεμμένες με τις τιάρες σε περίοπτη θέση συνθέτουν την έκθεση με τίτλο "Chaumet in Majesty, Jewels of Sovereigns since 1780" που θα φιλοξενηθεί από τις 12 Ιουλίου έως τις 28 Αυγούστου στο Μονακό.

Μετά την παρουσίαση της ιστορίας του στο Πεκίνο το 2017 και το Τόκιο το 2018, ο εμβληματικός γαλλικός οίκος κοσμημάτων Chaumet διοργανώνει στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Grimaldi Forum την έκθεση που αναδεικνύει αυτοκράτειρες, βασίλισσες και πριγκίπισσες των ευρωπαϊκών παλατιών, καθώς και τα πολύτιμα κομμάτια τέχνης που δημιουργούνται για εκείνες εδώ και 240 χρόνια.

Την έκθεση που είναι αφιερωμένη στην τέχνη του διαδήματος, του κοσμήματος-συμβόλου εξουσίας και κυριαρχίας, αλλά και μετουσίωσης της θηλυκότητας έχουν επιμεληθεί ο Κριστόφ Βασαντί, ιστορικός κοσμημάτων και ο Στέφαν Μπερν, δημοσιογράφος και συγγραφέας.

Βασισμένη στις, πλούσιας κληρονομιάς, συλλογές του Chaumet, αλλά και στη γενναιόδωρη συμμετοχή μεγάλων μουσείων, ευρωπαϊκών οικογενειών και πολλών ιδιωτικών συλλογών, η μοναδική έκθεση, 250 κοσμήματα και αμέτρητες τιάρες, μεταξύ άλλων της αυτοκράτειρας Ιωσηφίνας και της πριγκίπισσας Γκρέις του Μονακό, αποτελεί έναν ύμνο στο μεγαλείο της υψηλής κοσμηματοποιίας και ωρολογοποιίας από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Grimaldi Forum.

Ο οίκος Chaumet έχει δημιουργήσει περισσότερες από 2.000 τιάρες από το 1780 έως σήμερα για βασιλείς και οικογένειες αριστοκρατών.

Η έκθεση υπογραμμίζει τον συνεχή διάλογο μεταξύ κοσμημάτων και τεχνών που καθιστά την τιάρα ένα αξεσουάρ που ανανεώνεται διαρκώς. Παράλληλα με την εξέλιξη της γυναικείας σιλουέτας, μεταδίδει εξέχουσα γοητεία και εκφράζει την τέχνη της ζωής μιας εποχής.