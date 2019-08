Τρόμος σε πτήση της British Airways - Γέμισε καπνό η καμπίνα (Video)

Πανικός επικράτησε σε πτήση της British Airways που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο, με προορισμό τη Βαλένθια της Ισπανίας.

Ξαφνικά και ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της καθόδου, η καμπίνα γέμισε με καπνό.

Ακολούθησε αναγκαστική προσγείωση και ταχεία εκκένωση του αεροσκάφους .

«Ήταν σαν ταινία τρόμου, τρομακτική εμπειρία» ανέφερε στο Twitter ένας επιβάτης μετά την πτήση.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC