Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή – Κατηγορία κινδύνου 3 για Αττική και ακόμη 11 περιοχές

Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο Kυριακή 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Στο επίπεδο 3 βρίσκονται η Αττική και η Βοιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία.

Αυξημένη είναι η επικινδυνότητα και σε αρκετές νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, καθώς στην κατηγορία 3 εντάσσονται η Λέσβος, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος, η Ικαρία.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την Κρήτη, όπου οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα καθώς και η Εύβοια και η Φθιώτιδα.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών.

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