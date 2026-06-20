Κορινθία: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή

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Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν, σχεδόν ταυτόχρονα, στο Αγγελόκαστρο και την Άνω Αλμυρή Κορινθίας, το μεσημέρι του Σαββάτου.
Στη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αγγελόκαστρο έχουν σπεύσει 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ επιχειρούν 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Για τη φωτιά στην Άνω Αλμυρή κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 18 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρο, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.
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