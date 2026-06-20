Κορινθία: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή

Οριοθετήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν, σχεδόν ταυτόχρονα, στο Αγγελόκαστρο και την Άνω Αλμυρή Κορινθίας, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αγγελόκαστρο έχουν σπεύσει 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ επιχειρούν 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Άνω Αλμυρή, #Κορινθία.

Κινητοποιήθηκαν 56 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές και 18 οχήματα.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

Για τη φωτιά στην Άνω Αλμυρή κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 18 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρο, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αγγελόκαστρο, #Κορινθία.

Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

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