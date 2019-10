Συρία: Οι Κούρδοι κήρυξαν γενική επιστράτευση και αντίσταση στην τουρκική εισβολή (Photos)

Η κουρδική πολιτοφυλακή στη βορειοανατολική Συρία ζήτησε το πρωί της Τετάρτης από τον κουρδικό λαό να κατευθυνθεί στα σύνορα της χώρας για να αμυνθεί ενόψει της προαναγγελθείσας επίθεσης των τουρκικών δυνάμεων.

«Ανακοινώνουμε τριήμερη γενική επιστράτευση στη βόρεια και την ανατολική Συρία και καλούμε όλον τον κόσμο μας να πάει στα σύνορα με την Τουρκία (…) για να συμβάλλει στην αντίσταση σε αυτή την εύθραυστη στιγμή της ιστορίας μας» λέει η δήλωση με την οποία οι κουρδικές δυνάμεις κηρύσσουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι Κούρδοι κάλεσαν τους πολίτες στ’ άρματα λίγο αφότου ανώτατος σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποίησε ότι η επίθεση θα πραγματοποιηθεί σύντομα. «Ο τουρκικός στρατός, μαζί με τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό [σ.σ. Σύριοι αντικαθεστωτικοί] θα διασχίσουν τα τουρκικο-συριακά σύνορα σύντομα».

Την ίδια στιγμή Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν σκοπεύουν να αναλάβουν τον έλεγχο των φυλακών όπου κρατούνται ύποπτοι για συμμετοχή στον ISIS, στην περίπτωση αποχώρησης των Κούρδων φυλάκων. Αυτό πυροδοτεί τους φόβους για απόδραση τζιχαντιστών στη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης και πιθανή αναβίωση του χαλιφάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής Telegraph, η τουρκική επίθεση αναμένεται να ξεκινήσει κατά μήκος μιας λωρίδας 120 χιλιομέτρων μεταξύ των πόλεων Τελ Αμπιάντ και Ρέιζ αλ Άιν που βρίσκονται στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Πρόκειται για την ίδια περιοχή την οποία εκκένωσαν οι αμερικανικές δυνάμεις τη Δευτέρα κατ’ εντολή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτιμάται ότι της χερσαίας επιδρομής θα προηγηθούν αεροπορικές επιθέσεις της Τουρκίας κατά των Κούρδων.

#BREAKING Kurds call residents to arms and head to the Turkish border to “carry out their duties and show resistence" pic.twitter.com/ZynrIgavsp