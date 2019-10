Ψύχωση: Ζωντανή μετάδοση της επίθεσης στη συναγωγή έκανε ο δράστης (Video)

Εφιαλτικές μνήμες από την πολύνεκρη επίθεση λευκού ρατσιστή στη Νέα Ζηλανδία φέρνουν στο μυαλό τα στοιχεία από την αιματηρή επίθεση σε συναγωγή στη Γερμανία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, όπως ο νεοζηλανδός «χασάπης», έτσι και ο δράστης της σημερινής επίθεσης στην πόλη Χάλε της Γερμανίας πραγματοποίησε ζωντανή μετάδοση (livestreaming) της δράσης του, σύμφωνα με τον Independent και το Focus.

Όπως υπογραμμίζει το Focus στο βίντεο το οποίο μεταδόθηκε σε game site φαίνεται να φτάνει στο κέντρο της πόλης. Προσπαθεί να μπει στη συναγωγή και στη συνέχεια πυροβολεί αδιακρίτως στον δρόμο.

Στη συνέχεια οδηγεί σε ένα εστιατόριο και ανοίγει ξανά πυρ. Έπειτα από 35 λεπτά το livestreaming ολοκληρώθηκε.

#BREAKING An alleged footage from the shooting in #Halle. Reports that the attacker/s had also fired shots into a kebab shop pic.twitter.com/ziDxCCAdwS