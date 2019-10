Tην καταστροφή 7 τουρκικών αρμάτων ανακοίνωσαν οι Κούρδοι (Videos)

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανακοίνωσαν χθες ότι από τις επιθέσεις τους σε βάρος του τουρκικού στρατού στη συριακή πόλη Ras al-Ain, κατάφεραν να σκοτώσουν 75 Τούρκους στρατιώτες ενώ κατέστρεψαν και επτά άρματα μάχης.

Σύμφωνα επίσης με το πρακτορείο ειδήσεων Firat, 19 επιπλέον Τούρκοι στρατιώτες τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των επιθέσεων των δυνάμεων της SDF.

Στο twitter έχουν αναρτηθεί κάποια βίντεο όπου οι κουρδικές δυνάμεις των SDF φέρονται να βάλλουν και να καταστρέφουν τουρκικά στρατωτικά οχήματα και άρματα.

Today, #SDF managed to destroy multiple vehicles of #Turkish Army that includes this Leopard 2A4 Armoured Battle Tank which was destroyed near Tal Abyad, NE #Syria . Video pic.twitter.com/PXo99EKT9p

Kurdish Forces continue inflicting blows on the Turkish invasion army in Kurdistan. Four more tanks belonging to the Turkish army were destroyed in Gire Spi. #Rojava #TrumpGenocide #TrumpBetrayedTheKurds #Kurds pic.twitter.com/w3TdQ3XItP