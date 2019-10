Τα τρία γράμματα που χρησιμοποίησε ο Πενς και «έστειλε μήνυμα» στον Ερντογάν

Η δήλωση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Μάικ Πενς μετά τη μαραθώνια συνάντηση της αμερικανικής αντιπροσωπείας που έσπευσε στην Άγκυρα για να συναντηθεί για το θέμα της Συρίας με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μπορεί, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, να ικανοποίησε το σύνολο των απαιτήσεων της Άγκυρας, ωστόσο, περιείχε και ένα ακρωνύμιο που παραδοσιακά ενοχλεί την τουρκική πλευρά.

Πρόκειται για τα γράμματα YPG (Yekîneyên Parastina Gel) που μεταφράζονται ως «Μονάδες Προστασίας του Λαού» και είναι η κουρδική πολιτιφυλακή στη Συρία και η κύρια συνιστώσα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων της Δημοκρατικής Ομοσπονδίας των Σύριων της Βορείου Συρίας.

Η χρήση του ακρωνύμιου αυτού έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το YPG αποτελούσε ισχυρό σύμμαχο των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του ISIS, ενώ η Τουρκία χαρακτηρίζει την κουρδική πολιτοφυλακή ως «τρομοκράτες», όπως φανηκε και από τη δήλωση Τσαβούσογλου.

Για την ιστορία, η δήλωση Πενς στα αγγλικά έχει ως εξής: «We have agreed to a cease fire in Syria. The Turkish side will pause Operation Peace Spring in order to allow for the withdrawal of YPG forces from the safe zone for 120 hours. All military operations ... will be paused, and Operation Peace Spring will be halted entirely upon completion of the withdrawal».