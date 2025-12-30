search
LIFESTYLE

30.12.2025 23:59

Ιππότης χρίστηκε ο Ίντρις Έλμπα από τον Κάρολο

Ο ηθοποιός Ίντρις Έλμπα τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη καθώς συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τα τιμητικά παράσημα του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ για την Πρωτοχρονιά, σε αναγνώριση του έργου του για τη μείωση των εγκλημάτων με μαχαίρι και της φτώχειας, καθώς και για την προώθηση της εκπαίδευσης.

Βρετανοί, από τους διάσημους ηθοποιούς του Χόλιγουντ Ίντρις Έλμπα και Σύνθια Ερίβο μέχρι έναν 102χρονο δάσκαλο τζούντο, έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα με τα τιμώμενα πρόσωπα που απένειμε ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ για την Πρωτοχρονιά.

Ο Έλμπα, ο οποίος πρωταγωνίστησε ως έμπορος ναρκωτικών στην ταινία «The Wire» και ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην ταινία «A House of Dynamite», χρίστηκε ιππότης για τις υπηρεσίες του προς τους νέους, αφότου αυτός και η σύζυγός του, Σαμπρίνα, ίδρυσαν το Ίδρυμα Elba Hope για να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως τα εγκλήματα με μαχαίρι, η εκπαίδευση και η φτώχεια.

Ο ηθοποιός αποδέχτηκε την τιμή εκ μέρους των νέων που εξυπηρετεί το φιλανθρωπικό ίδρυμα.

«Ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να επιστήσουμε την προσοχή στη σημασία της διαρκούς, πρακτικής υποστήριξης για τους νέους και στην ευθύνη που όλοι μοιραζόμαστε να τους βοηθήσουμε να βρουν μια εναλλακτική λύση στη βία», δήλωσε ο Έλμπα.

