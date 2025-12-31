Ο Μαμντάνι θα ορκιστεί δήμαρχος της Νέας Υόρκης σε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό

Ενώ δεκάδες χιλιάδες Νεοϋορκέζοι θα βρεθούν στην Times Square για την αντίστροφη μέτρηση για το 2026, ο εκλεγμένος δήμαρχος της πόλης, Ζόχραν Μαμντάνι, δήλωσε ότι θα ορκιστεί σε μια ιδιωτική τελετή τα μεσάνυχτα σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό που χτίστηκε κατά την χρυσή εποχή της πόλης.

Ο 34χρονος Μαμντάνι σχεδιάζει να ορκιστεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό κάτω από το δημαρχείο, ο οποίος λειτουργεί ως σημείο αναχώρησης για το τοπικό τρένο της γραμμής 5. Η ασυνήθιστη επιλογή του χώρου για την τελετή, είπε ο Μαμντάνι, συμβολικά εκφράζει στα «εγκαίνια μιας νέας εποχής».

«Ήταν ένα φυσικό μνημείο για μια πόλη που τόλμησε να είναι ταυτόχρονα όμορφη και να χτίσει σπουδαία πράγματα που θα μεταμόρφωναν τη ζωή των εργαζομένων», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Incoming Mayor Mamdani to take oath of office in historic, decommissioned City Hall subway station https://t.co/AcRoUUiMlI pic.twitter.com/21EaWEoQkR — amNewYork™ (@amNewYork) December 29, 2025

«Αυτή η φιλοδοξία δεν χρειάζεται να είναι μια ανάμνηση που περιορίζεται μόνο στο παρελθόν μας, ούτε πρέπει να απομονώνεται μόνο στις σήραγγες κάτω από το δημαρχείο: θα είναι ο σκοπός της διοίκησης που θα έχει την τύχη να εξυπηρετεί τους Νεοϋορκέζους από το κτίριο που βρίσκεται από πάνω».

Πρόσθεσε ότι ήταν «ευτυχισμένος από την ευκαιρία να οδηγήσει εκατομμύρια Νεοϋορκέζους σε μια νέα εποχή ευκαιριών και νιώθει τιμή που θα συνεχίσει την κληρονομιά του μεγαλείου της πόλης μας».

Ο σταθμός άνοιξε για πρώτη φορά το 1904 ως ένας από τους 28 αρχικούς σταθμούς της πόλης και παροπλίστηκε το 1945, καθώς το σύστημα εκσυγχρονιζόταν. Χαρακτηρίστηκε ορόσημο της πόλης της Νέας Υόρκης το 1979 και συμπεριλήφθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων το 2004.

Mamdani being sworn in inside the old city hall subway station is such a baller move. https://t.co/lbGBCUa8EP pic.twitter.com/VtQ7PeMgbw December 29, 2025

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, επιλέχθηκε για να τελέσει τον όρκο του Μαμντάνι, με μια τελετή που θα ακολουθήσει στα σκαλιά του δημαρχείου αργότερα την Τετάρτη, όπου θα ορκιστεί από τον γερουσιαστή του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πάρτι στο Μπρόντγουεϊ.

Η επιλογή ενός σταθμού μετρό, είπε η Τζέιμς, ήταν κατάλληλη επειδή το σύστημα μεταφορών είναι ο «μεγάλος εξισορροπητής» των Νεοϋορκέζων.

«Παρά όλα τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας ως άτομα, ταξιδεύουμε μαζί με το τρένο, σε μέρη μακρινά», πρόσθεσε η Τζέιμς. «Ο Ζόχραν είναι ο επόμενος δήμαρχός μας, επειδή καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι οι Νεοϋορκέζοι που ζουν ο ένας δίπλα στον άλλον να αξίζουν μια πόλη στην οποία μπορούμε να ευδοκιμήσουμε, ανεξάρτητα από τη γραμμή του μετρό που χρησιμοποιούμε».

Ωστόσο, μόνο ένας πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μπιλ ντε Μπλάζιο, ένας προοδευτικός Δημοκρατικός, έχει επιβεβαιώσει την παρουσία του, ενώ οι πρώην δημάρχοι Μάικ Μπλούμπεργκ και Ρούντι Τζουλιάνι δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια αν θα εμφανιστούν. Ο απερχόμενος κεντρώος Δημοκρατικός δήμαρχος Έρικ Άνταμς έχει αφήσει την παρουσία του ανοιχτή σε αμφισβήτηση.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Άνταμς είπε ότι ήθελε να το συζητήσει με τον Μαμντάνι για να βεβαιωθεί ότι δεν «θα του χαλάσει την ημέρα».

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική, ιστορική ημέρα και είναι ατυχές το γεγονός ότι υπάρχει ένα πλήθος υποστηρικτών του, μερικοί από αυτούς, που μάλλον διαμαρτύρονται για τα πάντα», δήλωσε ο Άνταμς, προφανώς επικρίνοντας τους υποστηρικτές του Μαμντάνι. «Αν είναι ψύχραιμος, είμαι κι εγώ ψύχραιμος», είπε ο Άνταμς. Ο Μαμντάνι είπε ότι ο προκάτοχός του είναι «ευπρόσδεκτος στην ορκωμοσία μου».

Διαβάστε επίσης:

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν Παλαιστίνιο που φέρεται να προσπάθησε να τους παρασύρει με αυτοκίνητο (Video)

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε στο Κεντάκι (Video)

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία