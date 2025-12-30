Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με σύγκρουση τριών οχημάτων – Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (30/12) στη Θεσσαλονίκη, όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στην οδό Λαγκαδά, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε ένας τραυματισμός, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο του ατυχήματος έφτασαν δύο ασθενοφόρα, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους εμπλεκόμενους. Τελικά, ένας τραυματίας κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ για λίγη ώρα παρατηρήθηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

