ΕΛΛΑΔΑ

30.12.2025 21:35

«Δώρα» των αγροτών σε «γαλάζιους» βουλευτές: Πέταξαν πορτοκάλια, σανό και κοπριά στα γραφεία τους σε Τρίκαλα και Αγρίνιο (Video)

30.12.2025 21:35
agrotes-eksot

Για αλλαγή χρονιάς στα μπλόκα ετοιμάζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι εκδήλωσαν την έντονη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην κυβέρνηση με… εορταστικές επισκέψεις στα γραφεία «γαλάζιων» βουλευτών και υφυπουργών σε Τρίκαλα και Αγρίνιο. 

Στο Αγρίνιο, αγρότες από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου πήγαν στα γραφεία του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, και του Θανάση Παπαθανάση και άφησαν σανό, κοπριά και πορτοκάλια

Στα Τρίκαλα, οργισμένοι αγρότες πέταξαν στα γραφεία του Κώστα Σκρέκα δέματα με σανό, ενώ είχαν και έντονο διαπληκτισμό on camera με τη βουλευτή της ΝΔ, Κατερίνα Παπακώστα.

Βόλος: Εκτός κινδύνου το τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2026 στα διόδια της Εγνατίας Οδού – Αναλυτικά οι νέες τιμές

Χειροπέδες σε «οικιακή βοηθό» που ξάφριζε άτομα με αναπηρία – Πώς δρούσε

train kentucky
ΚΟΣΜΟΣ

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε στο Κεντάκι (Video)

famellos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Το 2026, μαζί με τον εθελοντισμό, να υπάρξει πραγματική πρόοδος στις κοινωνικές δομές της Ελλάδας

berlin-g9c4493328_1920
ΚΟΣΜΟΣ

Το Βερολίνο συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση του πολέμου από τη Ρωσία

rio protoxronia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Στο Ρίο η μεγαλύτερη πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον κόσμο

xania ergazomenoi
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας – Εισέπνευσαν τοξικές ουσίες

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

kapodistrias_0
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Γιατί η ταινία του Σμαραγδή διχάζει – Σινεμά ή ιστορική αφήγηση με σκοπιμότητα; (Photos/Video)

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

