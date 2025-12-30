«Δώρα» των αγροτών σε «γαλάζιους» βουλευτές: Πέταξαν πορτοκάλια, σανό και κοπριά στα γραφεία τους σε Τρίκαλα και Αγρίνιο (Video)

Για αλλαγή χρονιάς στα μπλόκα ετοιμάζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι εκδήλωσαν την έντονη δυσαρέσκειά τους απέναντι στην κυβέρνηση με… εορταστικές επισκέψεις στα γραφεία «γαλάζιων» βουλευτών και υφυπουργών σε Τρίκαλα και Αγρίνιο.

Στο Αγρίνιο, αγρότες από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου πήγαν στα γραφεία του υφυπουργού Εργασίας, Κώστα Καραγκούνη, και του Θανάση Παπαθανάση και άφησαν σανό, κοπριά και πορτοκάλια.

Στα Τρίκαλα, οργισμένοι αγρότες πέταξαν στα γραφεία του Κώστα Σκρέκα δέματα με σανό, ενώ είχαν και έντονο διαπληκτισμό on camera με τη βουλευτή της ΝΔ, Κατερίνα Παπακώστα.

