Το τουρκικό πυροβολικό σφυρκοπά θέσεις του ρωσικού και συριακού στρατού (Video)

«Σφοδρές μάχες» διεξάγονται σήμερα στη βόρεια Συρία ανάμεσα στις δυνάμεις του καθεστώτος της Δαμασκού και αυτές της Τουρκίας, για πρώτη φορά από τις 9 Οκτωβρίου που άρχισε η τουρκική επίθεση στη μεθοριακή ζώνη, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Οι δυνάμεις της Άγκυρας έβαλαν στόχο με πυρά πυροβολικού τα στρατεύματα του συριακού καθεστώτος και «μάχες με πολυβόλα» διεξάγονταν το πρωί κοντά στο χωριό Αλ-Ασαντίγια, κοντά στα συροτουρκικά σύνορα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, το οποίο αναφέρει πως πρόκειται για τις «πρώτες μάχες» ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα μετά την έναρξη της επίθεσης της Άγκυρας για την εκδίωξη των κουρδικών δυνάμεων από τη ζώνη.

Syrian Kurdish media reports says two Russian soldiers, two journalists and four civilians were injured after Turkish artillery targeted a Russian military police convoy near Dirbesiye in Syria https://t.co/GoBR5XDVhI