Προέδρος της ΕΚΤ και επίσημα η Κριστίν Λαγκάρντ

Η Κριστίν Λαγκάρντ, τέως διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ανέλαβε σήμερα καθήκοντα προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, η κα Λαγκάρντ διορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Οκτωβρίου 2019 και η θητεία της θα διαρκέσει 8 έτη.

Διαδέχεται τον Μάριο Ντράγκι ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ΕΚΤ από την 1η Νοεμβρίου 2011 έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Today we welcome Christine @Lagarde as the new ECB President. We wish her all the best for her eight-year term of office. pic.twitter.com/5wYqx0iGVG