Ξύλο… μετά μουσικής: «Πέσιμο» οπαδών της Παρί σε συναυλία (Videos)

Ξύλο… μετά μουσικής στην «AccorHotels Arena», στο Παρίσι.

Πενήντα οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν εισέβαλαν στο συναυλιακό χώρο τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη συναυλία συναυλία του Jul γνωστού ράπερ με καταγωγή από τη Μασσαλία, δηλωμένου υποστηρικτή της Μαρσέιγ.

Στην αρένα ακολούθησε πανικός, συμπλοκές με άνδρες security, ενώ η αστυνομία άργησε να επέμβει, κάτι που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις μιας και οι μνήμες του Μπατακλάν είναι νωπές.

France, Paris. 13.11.2019

Supporters of PSG disrupted the concert of Marseille rap artist #Jul.



During the concert, a group of #PSG supporters entered the hall and showed the banner "Marseille not welcome", later they began to attack people in #Marseille clothes. pic.twitter.com/LroGsTf3GZ