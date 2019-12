Έσπασαν κάθε ρεκόρ οι θερμοκρασίες στην Αυστραλία - Δεν υπάρχουν χρώματα για τους μετεωρολογικούς χάρτες

Οι θερμοκρασίες στην Αυστραλία έχουν σπάσει ρεκόρ αυτή την εβδομάδα, καθώς έφτασαν τους 41,9 ° C - και κάνει τόση ζέστη που πλέον δεν υπάρχουν χρώματα για να την απεικονίσουν στους χάρτες θερμοκρασίας.

Το ρεκόρ, που ίσχυε από τον Ιανουάριο του 2013, έσπασε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, αλλά ξεπεράστηκε για άλλη μια φορά στις 18 Δεκεμβρίου.

Preliminary results suggest that the 17th December was Australia's hottest day on record at 40.9 ºC, with the average maximum across the country as a whole, exceeding the previous record of 40.3 ºC on the 7th January 2013. https://t.co/TKwWBuFPgJ pic.twitter.com/xOFpokoXos