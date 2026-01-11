search
11.01.2026 12:10

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα – Ο λόγος

Από το βράδυ της Κυριακής (11/01) τίθενται εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Συγγρού-Φιξ, Νέος Κόσμος και Άγιος Ιωάννης από τις 21:40, ενώ για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα τεθεί σε λειτουργία ειδική λεωφορειακή γραμμή.

Τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος», οι εργασίες συνεχίζονται πλέον στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – Άγιος Ιωάννης», όπου κατά τις νυχτερινές ώρες θα εφαρμόζονται προσωρινές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα ξεκινούν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 21 Φεβρουαρίου.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό «Ανθούπολη – Ελληνικό» τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται στα τμήματα «Ανθούπολη – Ακρόπολη» και «Ελληνικό – Δάφνη».

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,
  • από Ακρόπολη προς Ελληνικό στις 21:41,
  • από Ακρόπολη προς Ανθούπολη στις 21:54,
  • από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47,
  • από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48,
  • από Συγγρού Φιξ προς Ελληνικό στις 21:43,
  • από Συγγρού Φιξ προς Ανθούπολη στις 21:53,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,
  • από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,
  • από Ν. Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44 και
  • από Ν. Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – Άγιος Ιωάννης», δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗ», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέο Κόσμο» και «Αγ. Ιωάννη». Η Αφετηρία της ορίζεται επί της οδού Αμαλίας και συγκεκριμένα στην ήδη υπάρχουσα στάση «ΖΑΠΠΕΙΟ».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις παρακάτω στάσεις:

Στην κατεύθυνση ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗ:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας ΖΑΠΠΕΙΟ), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (σε νέα προσωρινή στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αθανασίου Διάκου με όνομα ΣΥΓΓΡΟΥ), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βουλιαγμένης με όνομα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) και «ΣΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ» (στο μεσαίο διάζωμα του διαμορφωμένου χώρου αφετηριών με όνομα ΣΤ. ΔΑΦΝΗ).

Στην κατεύθυνση ΣΤ. ΔΑΦΝΗ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ:

«ΣΤΑΣΗ ΔΑΦΝΗ» (στο μεσαίο διάζωμα του διαμορφωμένου χώρου αφετηριών με όνομα ΣΤ. ΔΑΦΝΗ), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βουλιαγμένης με όνομα ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Αθανασίου Διάκου με όνομα ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Συγγρού με όνομα ΑΚΡΟΠΟΛΗ) και «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας ΖΑΠΠΕΙΟ).

Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η ΣΤΑ.ΣΥ ενισχύει τα δρομολόγια της Γραμμής 6 του ΤΡΑΜ στο τμήμα Σύνταγμα – Ν. Κόσμος από τις 21:30 ως τη λήξη κυκλοφορίας.

