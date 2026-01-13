search
ΚΟΣΜΟΣ

13.01.2026 00:23

ΟΗΕ: «Επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου» χαρακτηρίζουν οι ΗΠΑ το ρωσικό πλήγμα με πύραυλο Ορέσνικ στην Ουκρανία

13.01.2026 00:23
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατήγγειλαν σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη χρήση του βαλλιστικού πυραύλου τελευταίας γενιάς «Ορέσνικ» από τη Ρωσία στην Ουκρανία, σε μια «επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση» του πολέμου.

«Χάρη στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ, βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία, από την έναρξη του πολέμου. Παρ’ όλ’ αυτά, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερες επιθέσεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης και της εκτόξευσης του βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ, που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνική κεφαλή, και έπληξε μια ζώνη της Ουκρανίας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία και το ΝΑΤΟ», είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τάμι Μπρους.

Η Μόσχα «γελοιοποιεί την υπόθεση της ειρήνης»

«Αυτό συνιστά μια νέα, επικίνδυνη και ανεξήγητη κλιμάκωση, την ώρα που οι ΗΠΑ συνεργάζονται με το Κίεβο, με άλλους εταίρους και με τη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος με μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

«Οι δύο πλευρές θα έπρεπε να αναζητήσουν δρόμους για την αποκλιμάκωση, όμως οι ενέργειες της Ρωσίας απειλούν με επέκταση και επίταση του πολέμου», συνέχισε, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «γελοιοποιεί την υπόθεση της ειρήνης».

Ο πρεσβευτής της Βρετανίας, Τζέιμς Καριούκι, είπε από την πλευρά του ότι το ρωσικό πλήγμα κοντά στα σύνορα της Πολωνίας είναι «επικίνδυνο, απειλή την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια και ενέχει τον κίνδυνο σοβαρής κλιμάκωσης και λάθους υπολογισμού».

«Η Ουκρανία θα επιβιώσει από αυτή τη νέα επίθεση, όπως και από πολλές άλλες προηγουμένως. Και αν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, πιστεύει ότι αυτή η βία θα αποθαρρύνει τους συμμάχους της Ουκρανίας, κάνει λάθος», τόνισε.

Πολλά άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδίκασαν τις επιθέσεις της Ρωσίας που άφησαν χωρίς θέρμανση χιλιάδες ανθρώπους στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η πρέσβειρα της Λετονίας, Σανίτα Παβλούτα-Ντελάντ, έκανε λόγο για «βάρβαρες» επιθέσεις μέσα στον δριμύ χειμώνα.

