Ληστεία σε βάρος 97χρονης στα Καμίνια – Τρεις δράστες συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, μετά από πεζή καταδίωξη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, τρία άτομα που τα ξημερώματα του Σαββάτου, 10/1, εισέβαλαν σε οικία στα Καμίνια και λήστεψαν 97χρονη γυναίκα και την 59χρονη κόρη της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες – ένας 28χρονος ημεδαπός και δύο αλλοδαποί ηλικίας 29 και 18 ετών – εισήλθαν στο σπίτι φορώντας κουκούλες full-face και, υπό την απειλή λοστού, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 24.200 ευρώ, 2.200 δολάρια ΗΠΑ, καθώς και κοσμήματα, πριν τραπούν σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τέσσερα περιπολικά της Άμεσης Δράσης, έπειτα από σήμα του Κέντρου, και οι αστυνομικοί εντόπισαν τους υπόπτους στην ευρύτερη περιοχή.

Έκρυψε μέρος των κλοπιμαίων στο εσώρουχό του

Στη θέα τους, οι τρεις κατηγορούμενοι προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν έπειτα από καταδίωξη και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου.

Κατά την καταδίωξη, ο 29χρονος αλλοδαπός φέρεται να απέρριψε τσαντάκι που περιείχε τα αφαιρεθέντα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν. Επιπλέον, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε κουκούλα full-face, ενώ στο εσώρουχο του 18χρονου εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 380 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα κλοπιμαία αποδόθηκαν άμεσα στην 97χρονη παθούσα. Από έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ στην οικία του 29χρονου εντοπίστηκε και 24χρονος αλλοδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

