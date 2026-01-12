«Όχι» λένε οι αγρότες στη συνάντηση με Μητσοτάκη, μιλούν για «εμπαιγμό» – Σκέψεις για «απόβαση» των τρακτέρ στο Σύνταγμα, τι απαντά η κυβέρνηση

Στον αέρα τινάχτηκε η συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου την Τρίτη το μεσημέρι μιας μετά την επιμονή της κυβέρνησης στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνταν, τη στιγμή που οι εκπρόσωποι των μπλόκων που συνθέτουν την Πανελλαδική Επιτροπή, εμφανίζονται ανυποχώρητοι ως προς τον αριθμό και τη σύνθεση των επιτροπών που έχουν προτείνει. “Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο, μας εμπαίζει” λένε οι αγρότες. Με τα νέα δεδομένα θεωρείται πλέον δεδομένη η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, με την κυβέρνηση να επιμένει στη στρατηγική της διάσπασης του αγροτικού μετώπου, καθώς κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι η δεύτερη συνάντηση του πρωθυπουργού, με αγρότες από… μπλόκα-σφραγίδες, που είναι εκτός του πανελλαδικού συντονιστικού, θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 15:00.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος». Όπως εξηγούν, «μιλάμε για 60 μπλόκα, με ποικιλία καλλιεργειών, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ζητήθηκε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών, 20 μόνο άτομα και σε δύο μόνο ώρες. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα προβλήματα που έχουμε θέσει».

Οι αγρότες τονίζουν πως η απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να συγκροτηθούν δύο επιτροπές – μία 20μελής με εκπροσώπους του φυτικού κεφαλαίου και μία με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους – δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κρίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος.

Οι αγρότες μέσα από τις συνελεύσεις των μπλόκων εμφανίζονται δυσαρεστημένοι, με την εισήγηση της συνέλευσης τόσο στο πανίσχυρο μπλόκο της Νίκαιας, όσο και στο μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα και στα Μάλγαρα με θέμα την συνάντηση της Τρίτης με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, να είναι αρνητική. Μετά από επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι όροι της κυβέρνησης δεν γίνονται δεκτοί. Όχι και από την Κρήτη, ενώ κλείνει το τελωνείο του Προμαχώνα.

Παράλληλα, προτάθηκε η διεξαγωγή νέας πανελλαδικής σύσκεψης, προκειμένου να αποφασιστεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και η κάθοδος με τα τρακτέρ στο Σύνταγμα. Η πρόταση που θα κάνει το μπλόκο της Καρδίτσας είναι να κατέβουν στην Αθήνα με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ για ένα μεγάλο συλλαλητήριο και να επιχειρήσουν εκεί να δουν τον πρωθυπουργό, όπως έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Σε στρατηγική διάσπασης η κυβέρνηση

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν πως «η κυβέρνηση δεν πρότεινε μία συνάντηση με αγρότες και μία δεύτερη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, καθώς και αγρότες από άλλες περιοχές της χώρας, όπως γράφεται τώρα ή ακούγεται σε διάφορα ζωντανά σε δελτία. Η κυβέρνηση δέχθηκε δύο διαφορετικές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφορετικών μπλόκων που οι πρώτοι δεν θέλουν να προσέλθουν μαζί στη συνάντηση με τους δεύτερους. Οι εκπρόσωποι των πρώτων μπλόκων (της πρώτης συνάντησης) δεν έχουν λάβει ακόμη την τελική τους απόφαση. Έχουν λάβει αποφάσεις τα επιμέρους μπλόκα για να πάνε στο Συντονιστικό να πάρουν τελική απόφαση. Η συνάντηση που θα γίνει σίγουρα, είναι η δεύτερη, αυτή των 15:00».

Υπενθυμίζεται ότι… μπλόκα-σφραγίδες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες έως την Κρήτη που διαφοροποιούνται από την πανελλαδική επιτροπή, ετοιμάζονταν για το ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης. Πρόκειται για τη συνάντηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών κι άλλων συλλόγων.

Οι αγρότες προσθέτουν ότι, παρά την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντήσει όποιο μπλόκο θέλει, «θα μπορούσε να διαθέσει μία ή δύο ώρες επιπλέον από τον προσωπικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος». Καταγγέλλουν ακόμη ότι χθες το βράδυ ενημερώθηκαν ξαφνικά για δεύτερη συνάντηση με αγρότες που δεν συμφωνούν με τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος από την Πανελλαδική Επιτροπή.

Όπως σημειώνεται, η κυβέρνηση πρότεινε τη συγκρότηση δύο μπλοκ για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά οι αγρότες επιμένουν ότι «για 60 μπλόκα και μια 20μελή επιτροπή, πόσα προβλήματα μπορούν να συζητηθούν ουσιαστικά;».

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν κοινά, ανεξαρτήτως περιοχής ή ειδικότητας: «Κανείς δεν είπε ότι σε αυτό το διάλογο θα συζητηθούν όλα και ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το επίδικο είναι να συζητηθούν τα διαρθρωτικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα με προοπτική στο μέλλον».

«Εμπαιγμός και κοροϊδία»

Ο προέδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας μίλησε για «εμπαιγμό και κοροϊδία» από την πλευρά της κυβέρνησης. Διευκρίνισε ωστόσο πως θα περιμένουν από την κυβέρνηση μέχρι το πρωί της Τρίτης να δεχθούν την επιτροπή των 25 αγροτών, συν 10 κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους. Σε κλίμα αποφασιστικότητας, ο κ. Τζέλλας απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της κυβέρνησης για τη μορφή του διαλόγου, κάνοντας λόγο για «κοροϊδία» και «στημένο παιχνίδι» που στόχο έχει τη διάσπαση του αγροτικού κινήματος.

Ο κ. Τζέλλας ενημέρωσε το σώμα των αγροτών πως μετά από επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα, αλλά και την απόφαση του μπλόκου στη Νίκαια, με την παρουσία περισσοτέρων των 1.000 ατόμων, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι οι όροι της κυβέρνησης δεν γίνονται δεκτοί.

Ο κ. Τζέλλας κατήγγειλε την τακτική της κυβέρνησης να ορίσει δύο ξεχωριστές συναντήσεις (μιας επιτροπής στη 1:00 μ.μ. και μιας άλλης στις 3:00 μ.μ.), επιχειρώντας να λύσει φλέγοντα ζητήματα επιβίωσης μέσα σε ένα δίωρο. «Αυτό δείχνει ότι δεν θέλουν διάλογο, ούτε να δώσουν λύσεις. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φύγουμε από τον δρόμο και να διασπάσουν το αγροτικό κίνημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το τηλεφώνημα στον Υπουργό και η επόμενη μέρα

Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, σύμφωνα με το Karditsalive, υπήρξε νέα επικοινωνία το μεσημέρι με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, στον οποίο μεταφέρθηκε η απόφαση των μπλόκων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε».

Με δεδομένο το αδιέξοδο, ο κ. Τζέλλας προανήγγειλε κλιμάκωση του αγώνα. Η πρόταση του συντονιστικού οργάνου είναι σαφής: συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Εφόσον οριστικοποιηθεί το «ναυάγιο» του διαλόγου, οι αγρότες προσανατολίζονται σε άμεση πραγματοποίηση νέας πανελλαδικής σύσκεψης, ώστε να συντονίσουν τη δράση τους οργανωμένα σε όλη την Ελλάδα.

Ζήτημα επιβίωσης

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ έδωσε το δραματικό στίγμα της επόμενης μέρας, υπογραμμίζοντας πως ο αγώνας είναι μονόδρομος: «Αυτό που κάνει η κυβέρνηση δείχνει ότι μας έχει για “τελείωμα”. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν κερδίσουμε, θα πρέπει να φύγουμε από τα χωριά και τις δουλειές μας».

Ο Κώστας Χατζής, εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας, τόνισε ότι η άρνηση αφορά αποκλειστικά τη «μορφή και σύνθεση της επιτροπής που εμείς καταλήξαμε».

«Κατά πάσα πιθανότητα, όπως φαίνεται τώρα, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα είναι αρνητική», δήλωσε ο κ. Χατζής, προσθέτοντας ότι η πρόταση του Συντονιστικού είναι να μην συμμετάσχουν στο ραντεβού. «Η άρνηση μας υπόκειται καθαρά και μόνο στον περιορισμό της σύνθεσης και της μορφής της επιτροπής», τόνισε.

Το μπλόκο της Νίκαιας ζητά αντικειμενική αντιπροσώπευση που να καλύπτει όλες τις περιοχές, τα προϊόντα και όλους τους κλάδους, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Όπως εξήγησε ο κ. Χατζής: «Με τα χιλιάδες τρακτέρ στο δρόμο, τα 60 μπλόκα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, για να συμβεί αυτό που ζήτησε η ίδια η κυβέρνηση, έπρεπε η Επιτροπή μας να έχει αυτή τη σύνθεση».

Παράλληλα, ο κ. Χατζής διευκρίνισε ότι η άρνηση δεν αφορά το αν ο πρωθυπουργός συναντά άλλους αγρότες ή συλλόγους: «Ναι, έχει το δικαίωμα και ο πρωθυπουργός και ο κάθε πολίτης να συναντιέται με τον πρωθυπουργό ή οποιοδήποτε στέλεχος της κυβέρνησης. Το ζήτημα μας είναι η αντιπροσωπευτικότητα».

Υπενθυμίζεται πως στο μπλόκο στα Μάλγαρα ξεκαθάριζαν πως: «Αν ο Μητσοτάκης δεν δεχθεί 25+10 δεν θα προσέλθουμε σε διάλογo».

Κλειστό το Τελωνείο Προμαχώνα για φορτηγά επ’ αόριστον

Την απόφαση να κλείσει ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα αύριο στις 12:00 για τα φορτηγά επ αόριστον, έλαβαν οι αγρότες από το μπλόκο του Προμαχώνα. Σύμφωνα με την απόφαση θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά.

Η απόφαση ελήφθη πριν από λίγο στη γενική συνέλευση των αγροτών του Μπλόκου του Προμαχώνα. Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους αφού, όπως λένε, κάποιες ώρες της ημέρας θα προχωράνε στον αποκλεισμό του σταθμού και για τα ΙΧ αυτοκίνητα. Όπως αποφάσισαν, θα εκτιμούν την κατάσταση και θα προχωρούν -για πρώτη φορά από τις 3 Δεκεμβρίου- σε αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού και για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Ηράκλειο: «Όχι» των αγροτών της Κρήτης στο Μέγαρο Μαξίμου

Μετά από δύο μαραθώνιες σε διάρκεια συσκέψεις,το απόγευμα της Κυριακής και το μεσημέρι της Δευτέρας, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αγροτών-Κτηνοτρόφων αποφάσισε να μην σταλεί αντιπροσωπεία στην συνάντηση της Τρίτης με τον Πρωθυπουργό.

Παρότι οι εισηγήσεις της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής ήταν αρχικά θετικές, στην απόφαση βάρυνε η άποψη μερίδας συναδέλφων τους της ηπειρωτικής χώρας οι οποίοι εξέφρασαν αντιρρήσεις στην παρουσία Κρητών, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στο νησί δεν είχαν κρατήσει εξαρχής ενιαία στάση με την Πανελλήνια συντονιστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπήρξαν διαρκείς επικοινωνίες το τελευταίο 24ωρο ώστε να υπάρξει συμπόρευση ενώπιον της συνάντησης, ωστόσο σύμφωνα πάντα με συνδικαλιστές από την Κρήτη η συμπεριφορά συγκεκριμένων μελών της Πανελλήνιας επιτροπής «υπήρξε ιδιαίτερα απαξιωτική, απέναντι στους συναδέλφους τους στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν και οι μόνοι οι οποίοι προέβησαν σε δυναμικές ενέργειες».

Έτσι λήφθηκε η απόφαση το βράδυ της Δευτέρας περί αποχής, αλλά και της πλήρους διάρρηξης με την Πανελλήνια Επιτροπή.

«Ευχόμαστε να γίνει η συνάντηση και να βγει κάτι καλό για το σύνολο του αγροτικού κόσμου της χώρας, αν και το θεωρούμε δύσκολο» δήλωσαν συνδικαλιστές της Κρήτης, «αλλά την Κρήτη να την ξεχάσουν. Πλάτη δεν ξαναβάζουμε»

Επιμένει η κυβέρνηση, ούτε βήμα πίσω οι αγρότες

Οι αγρότες των μπλόκων που συντάσσονται με την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή, είχαν αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συνάντηση της Τρίτης με τον Πρωθυπουργό. «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα» διαμήνυσε η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της, Παύλου Μαρινάκη. Οι αγρότες δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω, καθώς εκτιμούν ότι η εμμονή της κυβέρνησης να τους δει σε δύο επιτροπές των 20 ατόμων, με τη συμμετοχή αγροτών που έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από τη γραμμή της Πανελλαδικής Επιτροπής, αποτελεί προσπάθεια διάσπασης του μετώπου τους.

Η δυσαρέσκεια της Πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων εστιάζει στο γεγονός ότι διακρίνει μία προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της συνάντησης από την κυβέρνηση καθώς εκτιμούν, σύμφωνα με το thesspost.gr, ότι με τον τρόπο που διαμορφώνεται η σύνθεση των επιτροπών, θα προσπαθήσουν να εμφανίσουν ως αδιάλλακτους όσους απαιτήσουν την επίλυση όλων των προβλημάτων των αγροτών. Ήδη μερίδα των ΜΜΕ προσπαθεί να εμφανίσει το πανίσχυρο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, το οποίο ωστόσο λειτουργεί μέσα από τις γραμμές της Πανελλαδική Επιτροπής των 62 μπλόκων, ως «οι σκληροί της Νίκαιας».

Οι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας είχαν αφήσει νωρίτερα ανοιχτό το ενδεχόμενο μη προσέλευσης στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στο ΕΡΤnews, με τους τόνους να ανεβαίνουν, καθώς ο εκπρόσωπος των… μπλόκων-σφραγίδων που διαφοροποιήθηκαν από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των 62 μπλόκων και… πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου, Δημήτρης Τσίλιας, δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι των Πράσινων Φαναριών θα μεταβούν στις 15.00 το απόγευμα της Τρίτης στο Μαξίμου.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων εμφανίζονταν εξαιρετικά επιφυλακτικοί στην πρόταση της κυβέρνησης για δύο διαδοχικές συναντήσεις με αντιπροσωπείες αποτελούμενες από 20 άτομα η καθεμιά, καθώς θεωρούν ότι δεν εκπροσωπούν την πανελλαδική επιτροπή από τα μπλόκα.

Με 25 μέλη εκπροσωπούνται 62 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα και άλλοι εκπροσωπούν τον εαυτό τους, αυτά δεν γίνονται, τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγορτικών Συλλόγων Λάρισας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής των Μπλόκων. Παράλληλα στηλίτευσε τα επικοινωνιακά παιχνίδια που παίζει, όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση.

«Από 62 μπλόκα ήθελαν Επιτροπή 20 μελών και επίσης ζήτησαν από την Κυβέρνηση για τα έξι μπλόκα που εκπροσωπούν μόνο 1-2 περιοχές. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να συναντήσει όποιον θέλει, όποτε θέλει, αλλά δεν μπορεί να ξαναγίνει Πανελλαδική και ζητήσαμε συνελέυσεις το απόγευμα στα μπλόκα, τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, επισημαίνοντας: «Αν δεν πάμε και οι 35 που αποφασίσαμε, η τάση είναι να μην πάμε καθόλου. Ηξεραν ότι θα βγάλουμε δύο επιτροπές, όμως μόλις ανακοινώσαμε επιτροπή 25 μελών και δεύτερη με 10 μέλη άρχισαν τα όργανα. Είναι επικοινωνιακό παιχνίδι της Κυβέρνησης για να μιλήσει για τις διαφωνίες μας».

Η Κυβέρνηση δέχτηκε δύο διαδοχικές συναντήσεις αλλά επειδή οι αγρότες δεν κατέληξαν σε ενιαία εκπροσώπηση μένει να καθοριστούν οι δύο 20μελείς επιτροπής, τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση επιδιώκει τα 62 μπλόκα που εκπροσωπούν όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους να ορίσουν μια 20μελη επιτροπή, ενώ αγρότες από την Κρήτη και κάποιοι άλλοι που επί της ουσίας εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους θα ορίσουν επίσης μια 20μελη επιτροπή για να συναντηθούν και αυτοί με τον πρωθυπουργό την ίδια μέρα.

«Η κυβέρνηση, είτε θέλει ουσιαστικό διάλογο και συνάντηση με τα μπλόκα, είτε δε θέλει», πρόσθεσε ο Ρ. Μαρούδας, υπογραμμίζοντας ότι, «τα μπλόκα εκπροσωπούνται από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, από τη συντριπτικότατη πλειοψηφία των μπλόκων, τα χιλιάδες τρακτέρ».

«Το είπε ο κ. Μαρινάκης ξεκάθαρα. Να εκπροσωπούνται όλες οι περιοχές της χώρας. Τώρα γιατί το αλλάζει η ίδια η κυβέρνηση;», είπε, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση το κάνει αυτό «γιατί παίζει τα δικά της επικοινωνιακά παιχνίδια. Έχει και κάποιους πρόθυμους εκεί πέρα που τους αξιοποιεί». Πρόσθεσε ότι η συνάντηση που έχει οριστεί «με άλλους δήθεν εκπροσώπους» των αγροτών στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης «δεν είναι συνάντηση του αγροτικού κινήματος», είναι «ένα πανηγυράκι με τους δικούς της ανθρώπους».

Μαρινάκης: «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων»

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης, επέμεινε στις αποφάσεις της κυβέρνησης και επικαλέστηκε την ανάγκη να είναι «εποικοδομητική» η συζήτηση και δήλωσε πως θα γίνουν δύο συναντήσεις, όπου θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο 20 ατόμων στην κάθε μία, καθώς η κυβέρνηση «δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων».

Κατά τη διάρκεια του briefing, o Π. Μαρινάκης δήλωσε ότι «στόχος είναι να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, οπότε είναι δύο συναντήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε παρουσία του πρωθυπουργού. Η πρώτη με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί, και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που οι πρώτη δεν θέλουν να συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή», προσθέτοντας ότι «θα γίνουν δύο συναντήσεις επειδή οι εκπρόσωποι της πανελλαδικής επιτροπής δεν ήθελαν να είναι στη συνάντηση με κάποιους άλλους όμως η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων».

«Για προφανείς λόγους ασφαλείας περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων. Στη μια το μεσημέρι θα γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι «έχουμε διαμηνύσει ότι για να είναι εποικοδομητική συνάντηση, όχι ένα πανηγύρι που δεν θα βγαίνει άκρη, πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων στη συνάντηση. Αναμένουμε τα ονόματα ούτως ώστε αύριο πιθανότατα το μεσημέρι να δεχθεί ο πρωθυπουργός και το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο τους εκπροσώπους των αγροτών»

Όσον αφορά στα αιτήματα των αγροτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί», σημειώνοντας πάντως ότι «φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό, θεσμοθετημένο τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα».

Επανέλαβε, δε, ότι περίπου 9 στους 10 αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό σημαίνει πως θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ:

155.103 παροχές, δηλαδή το 87,2% των αγροτών είναι ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές,

16.215 παροχές, δηλαδή το 9,1% των αγροτών είναι ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης και

6.636 παροχές, δηλαδή το 3,7% των αγροτών είναι μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ, καθώς πρόκειται για νέες παροχές ή παροχές σε διαδικασία επανένταξης.

Άντιπαράθεση Αλειφτήρα – Τσίλια

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα αλλά από τις 12 Δεκέμβρη διαφοροποιήθηκαν οι θέσεις. Είναι πολύ αργά πλέον να κάνουμε νούμερα για το αν θα πάμε ή όχι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τόνισε ο κ. Τσίλιας, που λέει πως εκπροσωπεί τους αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι από την περασμένη Τετάρτη τάχθηκαν υπέρ διαλόγου με ανοιχτούς δρόμους, τηρώντας απόστάσεις από την Πανελλαδική.

«Η Κυβέρνηση θέλει από τη μία από όλες τις περιοχές να εκπροσωπούνται στη συνάντηση και από την άλλη δέχεται αντιπροσωπεία από ένα σημείο της χώρας. Δεν είναι συνάντηση του αγροτικού κινήματος αλλά πανηγυράκι αυτό που πάει να κάνει», είπε στο ΕΡΤnews o αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Ο κ. Μητσοτάκης μας είπε για 20 μέλη από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων καθώς και Επιτροπή από 20 άλλους που εκπροσωπούν αλιείς, μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους. Δεν καθορίζουμε ποιους θα δει ο Πρωθυπουργός, αλλά από εκεί και πέρα για εμάς κόκκινη γραμμή είναι οι αποφάσεις της Πανελλαδικής των μπλόκων και τάση είναι ότι αν δεν δεχτούν τις επιτροπές που εμείς έχουμε καθορίσει δηλαδή 25 στη μία και 10 στην άλλη, δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού», είπε ο Σωκράτης Αλειφτήρας..

«Αυτοί που δεν ερχόντουσαν στην Πανελλαδική σύσκεψη που εκπροσωπεί 60 μπλόκα να μην λένε τώρα ότι δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο, πρόσθεσε ο κ. Αλειφτήρας, απευθυνόμενος στον Γραμματέα Αγροτικών Συνεταρισμών Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Τσίλια, ο οποίος επέμεινε ότι η Πανελλαδική δεν έχει Καταστατικό Χάρτη.

Κόκκινη γραμμή

Νωρίτερα μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος Τύπου της ομοσπονδίας αγροτών Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε ότι «η πανελλαδική (σ.σ. επιτροπή μπλόκων) πρότεινε δύο επιτροπές, η μια από 25 αγρότες και η άλλη από 10 αλιείς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Η δεύτερη επιτροπή που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι με όσους δεν συμμετέχουν στην πανελλαδική. Εμείς περιμένουμε την επίσημη απάντηση για τις δύο επιτροπές που προτείναμε στην πανελλαδική. Αν δεν γίνει δεκτό αυτό θα δούμε με τα υπόλοιπα μπλόκα τι θα κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην πάμε».

Ο Σ. Αλειφτήρας τόνισε ότι «το 25+10 είναι κόκκινη γραμμή, προτείναμε και μια 35μελη επιτροπή αλλά μας είπαν δεν μπορεί να χωρέσει χωροταξικά στο Μαξίμου. Όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι θέλει να δει εκπροσώπους από όλα τα μπλόκα και όλους τους κλάδους, οι 35 είναι ο ελάχιστος αριθμός», προσθέτοντας ότι «δεν λέω στον πρωθυπουργό ποιους θα δει αλλά η 20μελης που είπαν είναι από τα αποσχισθέντα από την πανελλαδική επιτροπή μπλόκα. Εμείς θέλουμε ως πανελλαδική που εκπροσωπούμε τα 60 μπλόκα, να γίνουν δύο επιτροπές η μια με 25 άτομα και η άλλη με 10. Δεν μπορεί να μετέχουν στην εκπροσώπηση της πανελλαδικής άτομα που έχουν διαφωνήσει μαζί της. Δεν πρόκειται να πάμε με συναδέλφους που δημόσια έχουν διαφωνήσει με την πανελλαδική».

«Δεν ξέρω πού τους βρήκε»…

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ήταν ακόμα πιο αιχμηρός, λέγοντας ότι «εμείς σαν πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων βρήκαμε ποιοι θα πάμε, τώρα η κυβέρνηση θέλει να κάνει και μια δική της επιτροπή. Όταν λέει εικοσαμελής επιτροπή και πρέπει να είναι από την Κρήτη και απ’ αλλού, αυτούς τους κανονίζει η ίδια η κυβέρνηση. Εμείς σαν πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων βγάλαμε 25 οι οποίοι θα είναι για την φυτική παραγωγή και 10 κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος από τα μπλόκα στην Κρήτη, αλλά οι υπόλοιποι που θέλει να βάλει η κυβέρνηση δεν ξέρω πώς τους βρήκε».

Ο Κ. Τζέλας επισήμανε ότι «το να προσπαθεί να διαχωρίσει το αγροτικό κίνημα που είναι συγκεκριμένο και είναι ένα κι εκφράζεται μέσα από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων νομίζω ότι είναι προσπάθεια της κυβέρνησης να τινάξει τη συζήτηση στον αέρα και να αναλωθούμε σε άλλα πράγματα πέρα από τα προβλήματα που μας απασχολούν», προσθέτοντας ότι «αν είναι να καθορίσει η κυβέρνηση την σύνθεση της αντιπροσωπείας, δεν νομίζω ότι έχουμε κανένα νόημα να πάμε. Εμείς είμαστε η πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, εμείς θα κανονίσουμε ποια άτομα θα πάνε».

Διαβάστε επίσης:

Στα «λευκά» αρκετές σε περιοχές της χώρας – Πού χιονίζει, πώς λειτουργούν τα σχολεία – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Η Καρυστιανού λέει ανοιχτά ότι θα ιδρύσει κόμμα: «Θα συμμετάσχουμε στις επόμενες εκλογές»

Προς ναυάγιο η συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών, συνελεύσεις στα μπλόκα – Kατηγορούν την κυβέρνηση για «επικοινωνιακά παιχνίδια»