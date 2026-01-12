Αγρότες: Ομόφωνο «όχι» σε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τους Κρητικούς κτηνοτρόφους

Ούτε ένας εκπρόσωπος του κλάδου από όλη την Κρήτη δεν θα παραβρεθεί στην αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, όπως αποφάσισε ομόφωνα το Παγκρήτιο Συντονιστικό Όργανο των κτηνοτροφικών συλλόγων.

«Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η στάση απέναντί μας από τους συναδέλφους στη Νίκαια και αλλού, εμείς δεν θα πάμε. Είπαν ότι η παρουσία μας θα είναι λόγος για να απόσχουν από τις συζητήσεις… Αφού και η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει αυτή τη στάση και δε δίνει λύσεις στα προβλήματα μας, δε βρίσκουμε λόγο να είμαστε εκεί», ξεκαθάρισε μιλώντας στο Cretalive, ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει και η άποψη μερίδας συναδέλφων τους της ηπειρωτικής χώρας οι οποίοι εξέφρασαν αντιρρήσεις στην παρουσία Κρητών, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στο νησί δεν είχαν κρατήσει εξαρχής ενιαία στάση με την Πανελλήνια συντονιστική Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή επρόκειτο να συνεδριάσει αποκλειστικά ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ηρακλείου για να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις του αλλά υπό το βάρος των εξελίξεων, η συζήτηση αυτή έγινε με εκπροσώπους από όλη την Κρήτη και συνεχίστηκε τη Δευτέρα, οπότε ελήφθη η σχετική απόφαση ομόφωνα. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο έχει η Γενική Συνέλευση που θα γίνει τις επόμενες μέρες.

Όπως έγινε γνωστό σε κεντρικό επίπεδο, στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό αναμενόταν να προσέλθουν δύο επιτροπές. Αρχικά μία 20μελής για αγροτικά ζητήματα και μία 10μελής για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Οι ξεχωριστές επαφές τέθηκαν στο τραπέζι από τους εκπροσώπους του κτηνοτροφικού κόσμου, καθώς, όπως τονίστηκε, η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά στα δικά τους προβλήματα.

Το όχι των Κρητών ήρθε να προστεθεί στην άρνηση των αγροτών να συναντηθούν τελικά με τον πρωθυπουργό, καθώς κάνουν λόγο για εμπαιγμό εκ μέρους της κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης:

«Όχι» λένε οι αγρότες στη συνάντηση με Μητσοτάκη, μιλούν για «εμπαιγμό» – Σκέψεις για «απόβαση» των τρακτέρ στο Σύνταγμα, τι απαντά η κυβέρνηση

Κακοκαιρία: Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω παγετού

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζητά και επίσημα από την Καρυστιανού να παραιτηθεί