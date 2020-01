Το Facebook ομολογεί: Συμβάλλαμε στην εκλογή Τραμπ

Το Facebook κατηγορήθηκε από πολλούς ότι διαμόρφωσε το αποτέλεσμα των Προεδρικών Εκλογών του 2016 στις ΗΠΑ, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα με το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, έχασε (την όποια) εμπιστοσύνη των χρηστών και προσπαθεί έκτοτε να διορθώσει πολλά πράγματα στο κοινωνικό δίκτυο της με την καταπολέμηση των fake news, των deepfakes κλπ. Ποτέ, ωστόσο, δεν παραδέχτηκε άμεσα την “ενοχή” της για την εκλογή του Donald Trump μέχρι που ήρθε στη δημοσιότητα ένα memo του Andrew Bosworth που επιβεβαιώνει την κοινή γνώμη.

Ο αντιπρόεδρος του τμήματος AR/VR της Facebook έγραψε ένα memo που απέστειλε στους εργαζόμενους με μερικές σκέψεις του για το 2020, το οποίο κατάφερε να πάρει στα χέρια της η The New York Times. Σε αυτό αναφέρει ότι το κοινωνικό δίκτυο της εταιρείας ευθύνεται ξεκάθαρα για την εκλογή του Donald Trump το 2016, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί τους εργαζόμενους στην εταιρεία να μην εκμεταλλευτούν την ισχύ του Facebook για να εμποδίσουν την επανεκλογή του στις φετινές εκλογές.

Ο κ. Bosworth ανατρέχει στα προηγούμενα χρόνια και δε διστάζει να σταθεί στα μεγαλύτερα σκάνδαλα που απασχόλησαν τη Facebook. Ισχυρίζεται ότι ορισμένες από τις “λεπτομέρειες” που δημοσιεύθηκαν δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα και αναρωτιέται, για παράδειγμα, κατά πόσο υπήρξε Ρώσικη επιρροή στη γνώμη των ψηφοφόρων. Ειδικά οι Προεδρικές Εκλογές του 2016 θεωρεί πως ήταν το σημείο καμπής για την γενικότερη εικόνα που έχει ο κόσμος για το Facebook και παραδέχεται πως ήταν υπεύθυνο για την σοκαριστική ανατροπή και εκλογή του Donald Trump.

"Ήταν, λοιπόν, το Facebook υπεύθυνο για την εκλογή του Donald Trump; Νομίζω ότι η απάντηση είναι ναι, αλλά όχι για τους λόγους που μπορεί να νομίζει κανείς. Δεν εκλέχθηκε λόγω παρέμβασης των Ρώσων ή παραπληροφόρησης από την Cambridge Analytica. Εκλέχθηκε επειδή έτρεξε την καλύτερη ψηφιακή διαφημιστική καμπάνια προώθησης που έχω δει ποτέ από οποιονδήποτε άλλο. Τελεία", έγραψε ο αντιπρόεδρος του Facebook.

Καταλήγοντας, ο Bosworth παρομοιάζει την ισχύ του Facebook με το Δαχτυλίδι από το The Lord of the Rings, θέλοντας να δείξει στους εργαζομένους ότι είναι δελεαστικό να έχεις ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια σου, αλλά θα πρέπει να πάρεις τις αποφάσεις που θα πάρεις για να μην γίνεις αυτό που φοβάσαι.