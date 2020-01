Τέσσερα (συν ένα) Στοιχεία ΚΟΙΝΩΝΩ 2020

To Kοινωνώ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την έναρξη του μακροσκελούς εγχειρήματος του “Τέσσερα (συν ένα) στοιχεία” την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου. Το “Τέσσερα (συν ένα) στοιχεία” θα ξεκινήσει με την άφιξη 23 καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο στο νησί της Τήνου για να συμμετάσχουν στο στοιχείο της φωτιάς.

Το Kοινωνώ δανείζεται τα τέσσερα φυσικά στοιχεία ( φωτιά, νερο, αερας, γη) και προσθέτει σε αυτά το "στοιχείο" του χρόνου για να αναδείξει από τη μία την εναλλαγή των φυσικών εποχών και από την άλλη την εποχή της ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό και πολιτισμικό τοπίο – προκειμένου να στρέψει το βλέμμα καλλιτεχνών, επιστημόνων, φιλοσόφων, ερευνητών στο διττό αυτό πέρασμα του χρόνου και στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και τα χαρακτηριστικά της Τήνου. Κάνει τα τέσσερα αυτά στοιχεία τέσσερα residency, 15 ημερών το καθένα, ένα για κάθε εποχή του χρόνου μέσα στο πλασίο των οποίων θα δημιουργηθούν πρωτότυπα έργα και δράσεις σε πάνω από 60 εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους μεγάλης αισθητικής και ιστορικής σημασίας σε όλο το νησί της Τήνου.

. Το πρώτο από αυτά είναι η φωτιά.

Μετά το κλείσιμο του ανοιχτού καλέσματος του, από τον Αύγουστο και ως τον Οκτώβριο, στο στοιχείο της φωτιάς υπέβαλλαν αιτήσεις ένας πολύ μεγάλος αριθμός από καλλιτέχνες από μία πλειάδα χωρών και μορφών τέχνης. Η επιλογή ήταν σε ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο τόσο από άποψη ευρύτερων στόχων του ίδιου του Κοινωνώ και του εγχειρήματος “Τέσσερα (συν ένα) στοιχεία” όσο και φυσικά από άποψη καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Με πολύ μεγάλη χαρά το “Κοινωνώ” λοιπόν υποδέχεται τους συμμετέχοντες στο πρώτο του residency, του στοιχείου της φωτιάς οι οποίοι θα υλοποιήσουν έργο σε μία σειρά τοποθεσιών μεταξύ άλλων στο χωριό Ισμαήλ, στο Νταμάρι Δράκου και στο φάρο Παπάργυρα.

Συμμετέχοντες: Claire Laude, Azzura De Gregoriο, Gwwenllian Spink, Bruna Castra and Luciana Pontes, Eλεάννα Μπαλέση, Sornrapat Patharakorn and Titirat Skultantimayta, Ines Moreno, Νίκος Κωστόπουλος και Βίκη Ζιώγα, Julia Forrest, Αρετή Αθανασοπούλου και Ζωή Μαστροθεοδώρου, Yuri Tuma, Βιβεττα Χριστούλη, Lara Buffard and Thierry Alexandre, Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου, Liv Grunnet and Marie Skovgaard

Οι δημιουργίες των καλλιτεχνών του residency θα παρουσιαστούν αρχικά στο τέλος Ιανουαρίου (31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου), με τη λήξη του στοιχείου της φωτιάς και στα δρώμενα λήξης του “Τέσσερα (συν ένα) στοιχεία”, όπου και θα παρουσιαστούν όλα τα έργα που θα έχουν παραχθεί κατά την διάρκεια των υπόλοιπων residencies, τον Νοέμβριο του 2020.

“Τέσσερα (συν ένα) στοιχεία” γίνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του ICOMOS σε συνεργασία με την Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με την ευγενή υποστήριξη του οργανισμού NEON, της ΑΙΓΕΑΣ Αμκε και της ακτοπλοϊκής εταιρείας Fast Ferries.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Kοινωνώ, το “Τέσσερα (συν ένα) στοιχεία” για την διαδικασία συμμετοχής στα residencies καθώς και τις καταληκτικές ημερομηνίες τους: www.kinono.gr