Κορονοϊός: Χτίζουν νοσοκομείο μέσα σε 10 μέρες στην Κίνα - Δέκα πόλεις σε καραντίνα (Photos | Video)

Η κινεζική πόλη Ουχάν, επίκεντρο του ξεσπάσματος ενός νέου κορονοϊού, κατασκευάζει ένα νοσοκομείο ειδκά για τη νοσηλεία ασθενών από τον ιό, το οποίο σκοπεύει να ολοκληρώσει σε χρόνο ρεκόρ.

Ο ιός έχει μολύνει περισσότερους από 800 ανθρώπους και έχει σκοτώσει 26, αναγκάζοντας την Ουχάν να κλείσει όλες τις μεταφορικές συνδέσεις. Σποραδικά κρούσματα έχουν αναφερθεί και σε άλλες χώρες, με μία γυναίκα να είναι το δεύτερο κρούσμα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία νεαρή Αμερικανίδα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Σικάγο των ΗΠΑ καθώς διαγνώστηκε ότι πάσχει από τον φονικό ιό που ξεκίνησε από την Κίνα.

Το νέο νοσοκομείο στην Ουχάν για τη νοσηλεία όσων έχουν προσβληθεί από τον ιό, κατασκευάζεται με προκάτ κτίσματα και αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως εντός δέκα ημερών, καθώς θα ανοίξει τις πόρτες του στις 3 Φεβρουαρίου. Θα διαθέτει 1.000 κλίνες και θα εκτείνεται σε 25.000 τετραγωνικά μέτρα.

BREAKING: Wuhan, China halts all travel in and out of the city after Corona Disease kills 17, and has infected over 600+ people worldwide.



Scientists at the CDC are saying that over 10,000+ people could have been exposed to the deadly virus.#CoronaVirus #Corona #VirusChina pic.twitter.com/CSgJAoLNJF — CryptoWhale (@CryptoWhale) January 22, 2020

Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός έξι ημερών, όπως ανέφερε χθες η κρατική Beijing News, επικαλούμενη ανώνυμη πηγή της κατασκευαστικής εταιρίας που θα αναλάβει το έργο, με 35 εκσκαφείς και δέκα μπουλντόζες να εργάζονται πυρετωδώς, ενώ τις επόμενες τέσσερις θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός και τα ιατρικά μηχανήματα.

Construction of the special hospital with a capacity of 1,000 beds for patients with #nCoV2019 has begun in Wuhan, according to the model of the hospital built in seven days in Beijing to deal with #SARS in 2003. The construction is scheduled to be completed by February 3. pic.twitter.com/MtVgIG0liC — People's Daily, China (@PDChina) January 24, 2020

Μέχρι τώρα εννέα πόλεις της επαρχίας Χουμπέι στην κεντρική Κίνα και η Ουχάν, μια μητρόπολη 11 εκατ. κατοίκων στην οποία εμφανίστηκε η επιδημία τον περασμένο μήνα, έχουν τεθεί σε καραντίνα, εφαρμόζοντας περιορισμούς στις μετακινήσεις 30 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τεράστιες ουρές σχηματίζουν οι ασθενείς επί ώρες στα νοσοκομεία για να υποβληθούν σε εξετάσεις, ενώ δεν επαρκούν και οι ειδικές στολές προστασίας.

Σποραδικά κρούσματα έχουν αναφερθεί και σε άλλες χώρες, στις ΗΠΑ, την Ταϊλάνδη, την Ταϊβάν, το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Στην Ιταλία ερευνάται πιθανό κρούσμα, ενώ και η Βρετανία που ερευνά εννέα ανθρώπους ως ύποπτα κρούσματα, θεωρεί αρκετά πιθανή την εμφάνιση του ιού σύντομα και στην επικράτειά της.

!!! This is the scene at one of five hospitals in Wuhan.#coronavirus pic.twitter.com/d6vKAIUgIt — Mark Elliott (@markmobility) January 24, 2020

Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού είναι πιθανόν να συνεχίσουν να αυξάνονται στην Κίνα και είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί η σοβαρότητά του, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Το επίκεντρο δεν είναι τόσο πολύ ο αριθμός (των κρουσμάτων), που ξέρουμε ότι θα αυξηθεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Τάρικ Γιασάρεβιτς σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη. «Είναι ακόμα πολύ νωρίς να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για πόσο σοβαρός είναι ο ιός».

Ο ΠΟΥ και το δίκτυο των ειδικών του ίσως εξετάσουν θεραπείες και εμβόλια κατά του MERS για πιθανή χρήση κατά του κορονοϊού, δήλωσε.

Ο νέος κορονοϊός στην Κίνα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, εάν η εξάπλωσή του διασπείρει τον «πανικό», προειδοποίησε από την πλευρά του το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC).

«Προηγούμενες περιπτώσεις έχουν δείξει ότι το κλείσιμο των αεροδρομίων, η ακύρωση πτήσεων και το κλείσιμο των συνόρων έχουν συχνά πιο σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο απ’ ό,τι η ίδια η επιδημία», ανέφερε σε ανακοίνωση η πρόεδρος του WTTC Γκλόρια Γκεβάρα.

Τονίζοντας την αναγκαιότητα της «γρήγορης ενεργοποίησης αποτελεσματικών έκτακτων μέτρων», η Γκεβάρα υπογράμμισε τη σημασία μιας «γρήγορης, ακριβούς και διαφανούς ενημέρωσης προκειμένου να περιοριστεί ο πανικός και να μετριαστούν οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις».

«Ο περιορισμός της εξάπλωσης ενός περιττού πανικού είναι εξ ίσου σημαντικός με τον περιορισμό του ίδιου του ιού», εκτίμησε η Γκεβάρα.